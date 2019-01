Za špatně očištěné a „neprůhledné“ vozidlo hrozí až dva tisíce korun pokuty.

Podle meteorologů nás čeká mrazivé období, připravit se musíme i na další sněhovou nadílku. Zatímco děti zimní počasí vítají, řidičům do jásání příliš není. Důvodů je hned několik. Jedním z nich je povinnost mít auto řádně očištěné od sněhu a ledu. Nařízení platí téměř tři roky, stále se však najde řada motoristů, kteří je nerespektují.

Moravskoslezští policisté za to ročně ukládají desítky pokut. „Příkazem na místě to může být až dva tisíce korun,“ uvedl Lukáš Kendzior z ostravské policie. Finanční sankce jsou však ta menší hrozba. Hazardéři mohou způsobit dopravní nehodu, někoho zranit či usmrtit.

ŠOK

Vyprávět by o tom mohl šestapadesátiletý řidič nákladního vozidla, který během loňské zimy zasáhl ledovým „torpédem“ ostravské policisty. Jednoho z nich dokonce málem připravil o zrak.

Z korby jeho auta v Ostravě-Kunčicích odpadl kus ledu, který dopadl na policejní vůz jedoucí v protisměru. Výsledkem bylo rozbití čelního skla a zranění ochránce zákona sedícího na místě spolujezdce. Utrpěl poranění obou očí.

SOUD

Řidič skončil před ostravským okresním soudem. Ten i díky viníkově upřímné lítosti trestní stíhání podmíněně zastavil, a to na zkušební dvouletou lhůtu. Motorista v rámci rozhodnutí složil na účet fondu pomoci obětem trestné činnosti patnáct tisíc korun.

„Mrzí mě, co se stalo. Bylo to moje nedůsledné chování,“ uvedl muž s tím, že sice kontroloval plachty firemního vozidla, neudělal to však pečlivě. Jak dodal, v ten den podstoupil stomatologický zákrok, což mohlo mít vliv na jeho koncentraci. Tím ale svou nedbalost omlouvat nechtěl. „Je mi jasné, že jsem profesionální řidič. Měl jsem to udělat důsledně,“ uvedl.

PRŮZOR

Velmi nebezpečné je také nedůsledné očištění předního i dalších skel. „Na předním skle mají někteří řidiči pouze průzor pro výhled z vozidla,“ popsal častý nešvar ostravský policista Lukáš Kendzior. V paměti ochránců zákona zůstává tragický případ, který se stal před několika roky v Ostravě.

Řidička na přechodu pro chodce zachytila devadesátiletou důchodkyni, jež na následky zranění zemřela. Žena z místa nehody ujela. Policisté ji však po několika dnech vypátrali. Auto paradoxně řídila ošetřovatelka starých nemohoucích lidí. Osudného dne spěchala do práce a neměla čas na očištění předního skla.

„Na čelním skle měla průzor jako v tanku,“ vypověděl řidič autobusu, kolem kterého projela krátce před nehodou. Soud jí vyměřil dva roky vězení.

K TÉMATU:

Pojištění hraje velkou roli Pojišťovny každým rokem řeší desítky případů, kdy sníh či led odpadlý z jedoucího auta poškodil jiné vozidlo. Prokazování viny bývá komplikované. „Tyto škody jsou velmi těžko prokazatelné. Tomu, že sníh či led spadl právě z jejich auta, se řidiči brání, zpravidla o tom ani nemusejí vědět,“ řekl Václav Bálek, tiskový mluvčí Allianz pojišťovny. Částečné zlepšené přineslo rozšíření palubních kamer. Většina viníků však zůstává neznámá.



A jak je to s náhradou škody? „Pokud se řidiče podaří zjistit, a on se navíc ke vzniklé škodě dozná, hradí se to z jeho povinného ručení. U drtivé většiny případů je však viník buď neznámý, nebo se ho nepodaří zastavit, a tak je škoda hrazena z havarijního pojištění,“ dodal mluvčí pojišťovny s tím, že hodně záleží na samotné pojistce. „U Allianz si můžete připojistit všechna skla, včetně střešního. Pokud bude klient hlásit škodu na sklech z havarijního pojištění, bude hradit spoluúčast. Takto hrazená škoda má také vliv na bonus v havarijním pojištění. Pokud má klient sjednané havarijní pojištění i připojištění skel, tak poté škoda na skle je bez spoluúčasti a vyplácení plnění z připojištění nemá vliv na bonus,“ vysvětlil Bálek.



NA CO SI DÁT POZOR? Již téměř tři roky platí novela zákona o silničním provozu, která stanovila další povinnosti řidiče. Mimo jiné stanoví, že „řidič nesmí:

řídit vozidlo, na němž jsou nečistoty, námraza nebo sníh, které zabraňují výhledu z místa řidiče vpřed, vzad a do stran

řídit vozidlo, na němž nebo na jehož nákladu je led, který by při uvolnění mohl ohrozit bezpečnost provozu na pozemních komunikacích