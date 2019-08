Lednice stojí venku u zadního traktu budovy, v němž sídlí Komunitní centrum Lučina na havířovské Hlavní třídě, a je volně přístupná 24 hodin denně. Jak je zabezpečená proti vandalům? Je v ní umístěn GPS monitorovací systém, díky kterému máme přehled návštěvnosti lednice, dozvěděli bychom se také, kdyby lednici chtěl někdo odnést. Je v ní také čidlo teploty, abychom pohlídali nezávadnost potravin,“ řekla koordinátorka sdílených lednic Kamila Tiszaiová.

Dodala, že do lednice může kdokoli vložit jídlo, které nemá prošlou dobu spotřeby a mělo by být balené. Co si dobrovolníci ze Save Food rozhodně nepřejí je, aby tam lidé nosili alkohol. Dohled nad sortimentem v lednici budou mít dobrovolníci ze Save Food.

Podle Graciána Svačiny je smyslem a cílem projektu, nejen poskytnout jídlo těm, kdo ho potřebují, ale také dosáhnout toho, aby lidé jídlo zbytečně nevyhazovali.

„Máme zjištěno, že domácnosti v Česku každý rok vyhodí 80 kilogramů potravin. Nám je jedno, kdo si proto bude chodit, ale o to, aby se nevyhodilo, zužitkovalo se a nevyhazovalo se. Ze zkušeností z jiných měst, kde už taková lednice funguje, víme, že si tam pro jídlo to chodí penzisté, ale i lidé bez domova. Anebo ti, kteří tomu věří a chtějí tu myšlenku podpořit,“ dodává Gracián Svačina a věří, že lidé nebudou tuto „službu“ zneužívat.

Podobné lednice fungují v Ostravě, Brně, Plzni a Českých Budějovicích.

Dobrý nebo rizikový nápad?

Ne všichni lidé jsou nápadem na veřejné lednice nadšení. Mnozí v nich vidí možný zdroj zdravotních problémů, kdy nikdo nedokáže zaručit, jako minulost mají dodané potraviny, zda byly dobře skladovány a podobně. Jaký je váš názor? Vyjádřete ho v anketě pod článkem.