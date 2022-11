„Oni milují stavění z kostiček LEGO, stejně jako manžel, který je velký fanoušek. Tak mě napadlo, že je škoda to mít jen tak doma, a že bychom mohli oslovit i další milovníky této stavebnice,“ uvádí Alice Zelníčková Brůnová a dodává, že mají výhodu v tom, že získali partnera v organizaci, která jim poskytuje kostky na hraní.

Plesenská akce totiž není jen výstavou toho, co kdo postaví. K vidění jsou hotové modely různých sérií, výrobky dětí i dospělých podle jejich fantazie, po celou dobu si malí o dospělí mohou stavět z tisícovek kostek a nechybí ani doprovodný program, například v podobě 3D tisku.

Aby mohla akci uspořádat, oslovila Alice Zelníčková Brůnová kamarády, o nichž věděla, že z lega staví nebo mají postavené věci, které by rádi vystavili. „Pak jsme oslovili i děti, aby to nebyla jen výstava, ale aby to bylo takové rodinné setkání, na kterém by si děti mohly tvořit, třeba i za pomoci rodičů. Dětem se to líbí, loni nám tady některé přišly po oba dva dny. Dalším důvodem je skutečnost, že ty děti doma něco tvoří a tady mají šanci své dílo ukázat ostatním a případně za to dostat nějakou odměnu,“ pokračuje Alice Zelníčková Brůnová s tím, že odměnou jsou malé stavebnice LEGO.

Výstava je opravdu pestrá, návštěvníci mohou obdivovat postavené části měst, budovy, hrady a zámky různé postavy, vozidla i různé mechanické hračky, třeba na dálkové ovládání. Přistupuji ke stolu, kde je zajímavá stavba u níž se dokola otáčí vrtule. Jedenáctiletý Čestmír Matěj mi osvětluje, že se jedná o větrný mlýn. „Akorát, že se točí naopak, protože ho nepohání vítr, ale motorek. Je to vlastně taková lego elektrárna,“ říká Čestmír a ukazuje mi ovladač. Na stole má ještě jeden další, ten prý byl k druhému motorku, který ještě pohyb vrtule umocňoval, jenže se pokazil. „Takže mi to teď funguje jenom na jeden motorek, který to celé pohání,“ doplňuje a upřesňuje, že dílo stavěl asi hodinu a půl. Doma má celé město. „S tím si pěkně vyhraji,“ poznamenává malý stavitel.

Vzápětí se k našemu hovoru připojuje Čestmírova maminka Štěpánka Matějová. Zadívá se na oba ovladače a pak spustí. „Když jsem viděla dva rozmontované vlaky, myslela jsem, že mě trefí…,“ nedopoví. „Jenom motor jsem vzal,“ skočí jí Čestmír do řeči. Štěpánka Matějová se usměje a pak dodává. „On má staršího sourozence, tomu jsme LEGO kupovali odmala, takže když Čestmír dospěl do věku, že už zvládal LEGO, tak měl zásobu po starším bráchovi. Měl po něm základnu, tak jenom dokupujeme,“ vysvětluje synovu zálibu maminka. V Ostravě-Plesné jsou na akci poprvé, ale určitě ne naposled. „Moc se nám to tady líbí. Příště určitě přijedeme zase,“ ubezpečuje Štěpánka Matějová.

Výstava pokračuje v neděli 23. října v době od 9 do 14 hodin.