Neobvykle kroužící letadlo bylo možné pozorovat také z Osoblažska

Fanoušci letectví zaznamenali v sobotu 12. listopadu za soumraku podivně kroužící velké letadlo. Bylo to kolem 16. hodiny v různých částech České republiky. Na internetu se objevilo několik fotografií. Redaktor Deníku tento let zaznamenal krátce po příjezdu parním vlakem z Bohušova do Třemešné.

Kondenzační stopy a podivně kroužící letadlo bylo možné pozorovat v sobotu 12. listopadu 2022 také na Osoblažsku. Snímky vznikly u Slezských Rudoltic. | Foto: Deník/František Kuba