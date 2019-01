FOTOGALERIE/ Letecká společnost Ryanair přestala prodávat lety na lince z Ostravy do italského Bergama po 28. březnu.

Zjistil to web zdopravy.cz. Letišti Leoše Janáčka tak vážně hrozí, že od dubna zůstane v provozu jediná pravidelná linka.

Zatím není jasné, jak vážné jsou plány Ryanairu opustit jednu ze dvou linek, které do Ostravy provozuje. Zítra má rozhodovat Rada Moravskoslezského kraje o nové smlouvě, která nepřímo provoz této linky podpoří. Jde o platbu za propagaci kraje na palubách Ryanairu, což je obvyklý model, kterým Ryanair i jiné aerolinky tahají z veřejných rozpočtů peníze za to, že létají na méně vytížená letiště.

„Pokud bude smlouva podepsána, mělo by se létat dál,“ řekl Jaromír Radkovský, ředitel krajem vlastněného Letiště Ostrava. Podle něj budou smlouvu zítra řešit radní.

Krajský náměstek pro dopravu Jakub Unucka ale tvrdí, že věc je záležitostí letiště. Podle Unucky letos končí smlouva letiště s Ryanairem a obě strany jednají, zda a za jakých podmínek by měla linka pokračovat.

„Je to záležitost letiště, kraj na linku přispívat nebude,“ sdělil Unucka. Podle něj patří výmaz spoje z rezervačního systému k vyjednávací taktice Ryanairu. Ryanair na dotazy k budoucnosti linky neodpověděl.

Pokud by Ryanair přestal létat do Itálie, zůstala by od dubna na letišti jediná linka: spojení Ryanairu s londýnským letištěm Stansted. To je zatím dál v prodeji, od jara ale dochází k redukci ze stávajících čtyř letů týdně na tři. Tento týden přestanou do Ostravy létat České aerolinie.

Linku z Ostravy do Bergama otevřel Ryanair v říjnu roku 2016, létá dvakrát týdně. Podle údajů letiště bývají letadla plná zhruba z 80 %, zhruba pětinu cestujících tvoří Italové. Letiště podle Radkovského jedná o dalších linkách se dvěma jinými dopravci.