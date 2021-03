Už dávno nezastávají jen pracovní pozice v administrativě či laboratořích, ale stále více se uplatňují i v těch nejnáročnějších provozech, jakými jsou třeba ocelárna nebo koksovna.

Svou roli hraje také rozvoj moderních technologií, které jinak fyzicky náročnou práci více zpřístupní. Ocelářství tím získává na atraktivitě a stává se stále zajímavějším místem pro budování kariéry i pro ženy.

„Ženy jsou nedílnou součástí naší huti odjakživa a my si jejich práce velmi vážíme. K Mezinárodnímu dni žen jsme proto pro naše kolegyně přichystali dárek na důkaz toho, že si tak nějak lidsky uvědomujeme, že skloubit pracovní povinnosti s péčí o rodinu, si zaslouží ocenit. Za současných okolností snad ještě více než kdy jindy,“ říká Václav Habura, člen představenstva LIBERTY Ostrava.

V Liberty Ostrava aktuálně pracuje 5 840 zaměstnanců, z toho 725 žen. Díky postupné modernizaci a automatizaci výrobních procesů ženy působí i přímo ve výrobě, kde jsou zastoupeny ve všech provozech. Uplatňují se například jako jeřábnice, železničářky, ale také jako koksařky, valcířky kovů, elektrikářky, zámečnice, soustružnice kovů i strojnice energetických zařízení nebo jsou součástí místního hasičského sboru.

Dvanáctihodinové směny

„Práce strojvedoucí - železničářky je zajímavá a rozmanitá,“ popisuje své povolání Ivona Krejčí ze závodu Doprava, která je historicky první ženou zastávající tuto profesi v huti.

„Během dvanáctihodinové směny mám za úkol co nejlépe plnit požadavky výroby, proto jsem v neustálém kontaktu s četařem a výpravčím. Při jízdách a obzvláště při posunech musíme být neustále ostražití, aby nedošlo k žádné nehodě. Proto je fajn, že mám kolem sebe kolegy, s kterými si vzájemně důvěřujeme a můžeme se jeden na druhého spolehnout. Jsem moc ráda, že mohu v huti dělat to, co mě baví.“

Huť se snaží podporovat ženy v lepším sladění pracovního a osobního života a posílit jejich ambice aspirovat na vyšší pozice. Nabízí proto ženám různé rozvojové programy, jejichž součástí je například mentoring, koučink a kurzy měkkých dovedností. Dlouhodobě podporuje i zapojení žen na rodičovské dovolené do pracovního procesu.

Umožňuje jim spolupracovat na projektech například prostřednictvím práce z domu a po celou dobu jim dává možnost se dále rozvíjet a vzdělávat, aby po skončení rodičovské dovolené mohly plynule navázat na pracovní proces.

K TÉMATU

Mezinárodní den žen

V březnu roku 1857 stávkovaly americké ženy z textilních továren za zlepšení pracovních podmínek. Další stávkou spojenou s tímto svátkem byla stávka švadlen v New Yorku v roce 1908. Ženy požadovaly zkrácení pracovní doby, lepší platy, hlasovací právo a ukončení zaměstnávání dětí.

Mezinárodní den žen se slaví 8. března. Zdroj: Deník / Albaniová Denisa

Ještě téhož roku, v květnu 1908, rozhodla Socialistická strana USA, že Národní den žen připadne na poslední únorovou neděli. O dva roky později navrhla Němka Clara Zetkinová na konferenci socialistických organizací v Kodani zavedení Mezinárodního dne žen jako připomínky demonstrací švadlen v USA.

V roce 1911 se poprvé slavil MDŽ v Rakousku, Dánsku, Německu a Švýcarsku. Ženy s podporou mužů požadovaly na rozsáhlých demonstracích volební právo a konec diskriminace v zaměstnání.

Ruské ženy si MDŽ poprvé připomněly v roce 1913. V následujícím roce se po celém světě konaly v období kolem 8. března demonstrace proti válce. V únoru 1917 v Petrohradě vyšly ženy do ulic pod heslem „Chléb a mír". Týden poté byl ruský car donucen abdikovat a prozatímní vláda schválila i volební právo žen. Demonstrace se konala 23. února, což připadá na 8. března kalendáře gregoriánského.

V roce 1960 se v rámci oslav 50. výročí MDŽ setkalo na konferenci v Kodani 729 delegátek ze 73 zemí a přijaly deklaraci o podpoře politických, ekonomických a sociálních práv žen. OSN oficiálně uznala MDŽ v roce 1975. V důsledku toho jej následně přijaly mnohé národní vlády.

Osmý březen je každoročně výrazně připomínán v Evropské unii. Mimochodem, MDŽ připomíná třeba i Madelaine Albrightová ve svých pamětech. V několika posledních letech je MDŽ připomínáno ve světě heslem „Invest in Caring not Killing" (Investujte do pečování, ne do zabíjení).

Jak se slavil v Československu?

Mezinárodní den žen býval v komunistickém Československu dnem plným pompézních oslav. „Pracoval jsem tehdy v Ostroji v Opavě a do závodního rozhlasu recitoval 8. března ženám k MDŽ báseň," usmívá se pan Václav, který na otázku, co se mu vybaví, když se řekne MDŽ, nostalgicky zavzpomínal.

Po roce 1989 byl naopak 8. březen vytěsněn z kalendářů i z obecného povědomí a nahrazen Dnem matek. Poslanci vrátili MDŽ zpět takzvaně do hry na podzim roku 2003, kdy schválili novelu zákona o svátcích. Horní komora Parlamentu ČR se však velkou většinou postavila proti. Poslanecká sněmovna ale v únoru 2004 veto Senátu přehlasovala, a 8. březen tak byl zapsán do kalendáře jako významný den.