Službu Úvalno spustí v nejbližších dnech. Seniory bude čekat polední menu v nabídce Zastávky ve všední dny, vždy od 11 do 14 hodin. Na výběr bude ze dvou jídel. Cena dotovaného obědu je jednotná: 95 Kč za kompletní menu. "Nejsme schopni zajistit rozvoz, oběd je tedy nutno sníst v restauraci anebo si přijít pro jídlo do restaurace do vlastních nosičů. Polední menu za tuto cenu je dostupné pouze pro občany obce Úvalno od věku 65 let nebo i mladší, pokud jsou na plné penzi. Tedy i pro invalidní důchodce. Zájemci prosím nejprve přijďte na Obecní úřad, vystavíme vám slevovou kartu na vaše jméno," stanovila obec pravidla dotovaných obědů v obecní restauraci Zastávka.

Pokud se mezi seniory najdou nízkopříjmové případy, pro které bude i dotovaný oběd za 95 korun příliš drahý, může sociální komise navrhnout ještě větší slevy. V úvahu přichází případně po omezenou dobu obědy zdarma občanům v nouzi, sociálně slabým a lidem ve finanční tísni. "Toto řešíme individuálně. Nebojte se ale kontaktovat starostu a vaši situaci probereme. Věříme, že v této době, kdy vám inflace a zdražování energií ukusuje z vašich příjmů, bude tohle alespoň malá pomoc," vzkázal obecní úřad Úvalno.