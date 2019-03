„Počátkem března se na webových stránkách města objeví sekce se všemi potřebnými informacemi a formuláři. Navrhovatelem může být fyzická osoba starší patnácti let s trvalým pobytem v Orlové. Záměr musí být realizován na pozemcích města a musí být veřejně prospěšný,“ říká úvodem mluvčí orlovské radnice Nataša Cibulková.

Zájemci by své návrhy měli odevzdat nejpozději do 15. dubna, rozhodovat o nich bude opět sama veřejnost. Město předpokládá, že do konečné fáze se podaří dotáhnout celkem čtyři návrhy. Odhadované náklady na jeden projekt totiž nesmí přesáhnout částku 250 tisíc korun. „Jsme si vědomi, že jeden milión není velká částka, ale někde se začít musí. Jsou města, která začala na půl miliónu a dnes jsou již na miliónech,“ řekl k aktivitě orlovský starosta Miroslav Chlubna (Koalice politických hnutí NEZÁVISLÍ a Změna pro lidi).

„Je to skvělá možnost, jak zapojit občany do místní samosprávy. Pravda, máme za to, že částka mohla být rozhodně i vyšší, ale neznáme podrobně další investiční plány současné koalice, pro to jsme při hlasování nechtěli výši participativního rozpočtu řešit. Navíc jde o pilotní projekt, věřím, že ho občané Orlové vezmou za svůj a v budoucnu tak bude k dispozici i více peněz na něj,“ odpověděla pak za orlovskou opozici Petra Jenčmionková z hnutí ANO.