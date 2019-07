Studie této akce, které zveřejňoval karvinský magistrát, vypadaly zcela jinak. Práce už skončily, ale místo představ ze studií tu vznikla plocha, kterou lidé nazývají třeba betonové peklo.

Lidem nejvíce vadí absence zeleně a dalších osvěžujících prvků. V původních studiích bylo všeho dost, skutečnost je ale jiná. Kritici poukazují, že v letních vedrech se zde nebude dát přebývat.

„Měla to být příjemná odpočinková zóna a promenáda, alespoň tak vypadaly původní obrázky studií. Navíc tudy procházejí i lázeňští hosté z nedalekého rehabilitačního sanatoria, město mělo myslet i na toto, aby to zde mělo alespoň trochu reprezentativní charakter,“ uvádějí někteří čtenáři Deníku o ploše v Karviné-Hranicích, kteří se obrátili na naší redakci.

Lidé se ale rozčilují také na veřejných sociálních sítích. „Teď v létě to bude peklo. Chtělo by to více zeleně,“ zní jeden z názorů. „Vypadá to jako buzerplac na vojně. Samý beton a žádná zeleň,“ píše další. „Chybí zde i alespoň nějaké osvěžující vodní prvky,“ přidává se další názor.

Studie, jak by náměstíčko Permon v Karviné-Hranicích mohlo vypadat, vypadaly lákavě, výsledek je ale poněkud jiný.Autor: Deník / Richard Kutěj

Karvinský magistrát sám přiznává, že nedostatek zeleně je chybou. Proč k takové chybě došlo ale nikdo nevysvětlil. Každopádně, nepovedená rekonstrukce si vyžádá další investice. Ty by měly přinést alespoň nějaké zlepšení.

„Víme o tom, málo zeleně je chybou. Teď se hledá co nejlepší způsob, jak zde zeleň umístit bez zásahu do rekonstruovaných ploch. Budou zde možná umístěny obří květináče, nebo jiné řešení, vše je zatím v jednání,“ uvedl mluvčí karvinského magistrátu Lukáš Hudeček.