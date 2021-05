První případ byl zaznamenán 1. května, zatím poslední 10. května.Informace potvrdil Deníku mluvčí Krajské hygienické stanice Ostrava Aleš Kotrla.

„Vzorky již byly odeslány do Národní referenční laboratoře na sekvenci s podezřením na brazilskou a jihoafrickou mutaci,“ uvedl Aleš Kotrla s tím, že kdy budou výsledky známy, není v tuto chvíli kvůli vytíženosti zmíněné pražské laboratoře jasné.

Trasování probíhá, nakažených může být ještě více

Tak či tak, hygienici se případu dále věnují, aktuálně byla nařízena karanténa pětadvaceti lidem.

„Epidemiologické šetření probíhá, kontaktů je hodně, každá jednotlivá osoba je trasována. Věnují se tomu skutečně lidé z protiepidemického odboru, žádná externí call centra. Protože je-li podezření na varianty viru, vždy to řeší přímo epidemiologové,“ vysvětluje.Všichni nakažení by se měli léčit doma. „V tuto chvíli mám pouze informaci z rána, kdy nebyla nikde poznámka, že by byli hospitalizováni. Ale o tom, jaký je průběh nyní, zprávy nemám,“ dodává Aleš Kotrla.