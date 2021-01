Zpěvák a skladatel David Stypka odešel v neděli po dlouhé nemoci, se kterou statečně bojoval, v pouhých 41 letech.

Kvůli své nemoci a také covidové situaci musel se svou kapelou Bandjeez zrušit naprostou většinu svých koncertů v roce 2020. I z těchto důvodů se ocitl s rodinou v kritické finanční situaci, ze které mohou rodině případní zájemci pomoci.

K úternímu poledni bylo vybráno přes 250 tisíc, v době uveřejnění výzvy v Deníku se částka navýšila na 650 tisíc, aby se v osm večer vybralo už neuvěřitelných 1,7 milionu korun! Přispět jakoukoliv částkou můžete i vy, stačí navštívit webové stránky sbírky ZDE

Organizátoři sbírky jsou obrovskou vlnou solidarity příjemně překvapeni. „Na rovinu říkám, že jsme ohromeni tím, jak se sbírka rozjela. Jen to ale vypovídá o tom, jak úžasný člověk David byl, a jak se zapsal do srdcí nás všech i lidí, kteří sledovali jeho tvorbu. Ta podpora je prostě neuvěřitelná, a to jsme to ještě ani nestihli pořádně zpropagovat třeba na sociálních sítích,“ přiznal Deníku kolem třetí hodiny odpolední jeden z organizátorů sbírky Martin Ledvina.

Nad tím, že by se dětem, které po Davidovi zůstaly, mělo pomoci, on a jeho přátelé neváhali ani okamžik. „Samozřejmě si všichni uvědomujeme, jak těžká je dnes doba. David byl živitel rodiny, vzhledem ke všem těm úmorným omezením, kdy zpěváci a umělci obecně prakticky už víc než rok nemohou vystupovat, je podobná pomoc nanejvýš žádoucí, a tak to i cítíme. Každý příspěvek do sbírky bereme jako pozitivní ostrůvek naděje a vzájemné solidarity,“ dodal Ledvina a poděkoval všem, kdo pozůstalým v nouzi už pomohli i těm, kteří ještě pomohou.