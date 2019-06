VIDEO/ Nemohli jet na Václavák, a tak si udělali svůj na Masarykově náměstí v Novém Jičíně. Také v úterý 4. června zorganizovali členové Novojičínské otevřené společnosti další setkání lidí, kteří požadují demisi ministryně spravedlnosti Marie Benešové a nyní už také předsedy Vlády ČR Andreje Babiše.

Člen Novojičínské otevřené společnosti Lubomír Sazovský upozornil, že ti, co se scházejí na náměstí vždy zdůrazňovali, že jim nejde o zpochybnění existence strany ANO a dehonestaci mnoha jejich členů, kteří tuto stranu tvoří a v dobré víře do ní vstoupili. Poté mimo jiné řekl: „Co není a nemůže být legitimní v demokracii, aby jakoukoliv stranu vedl a určoval směr státu a vedení státních institucí trestně stíhaný člověk s přímým střetem zájmu navíc s minulostí na kterou by neměl být pyšný nikdo, natož premiér této země“.