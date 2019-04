­

Vzpomínám si, jak před dávnými lety vzbudilo emoce prohlášení jedné z televizních celebrit ve smyslu, že lidé na Ostravsku se oblékají „šedivě“, jsou v módě málo odvážní atd. Jak jsme na tom v regionu dnes?

Jednoznačně se to zlepšilo. Ostrava má své vlastní originální tvůrce, obchůdky s alternativní a autorskou módou, mnoho velký nákupních center, které přinášejí aktuální trendy světových značek, několik významných kulturních akcí, které se snaží o rozvoj módního průmyslu. A také ulice jsou dnes již mnohem barevnější a osobně jsem za to velmi rád, někdy je radost pohledět.

Luděk Šmehlík se narodil 2. září 1993. Produkční a modelingovou agenturu FA FASHIONABLE založil v roce 2014. Dnes se firma podílí na několika projektech, jedním z nich je například spolupořádání populární soutěže krásy Miss Reneta. Mezi jeho oblíbené koníčky patří hudba, dobrá kniha a dobré jídlo. Sám nejraději nosí černou barvu, rád nemá fialovou a oranžovou. V profesi nemá rád administrativu a byrokracii, naopak, radostí jsou všechny dobré ohlasy na práci agentury.

A kde tedy vlastně leží ono pomyslné měřítko mezi tím být v módě vidět, nebát se třeba ani výraznosti, neobvyklých trendů, a zároveň si zachovat i vkus?

To je velmi individuální. Ne vše, co je aktuálně top trend je vždy hezké a také to nesluší každému. Důležité je, cítit se ve svém oblečení dobře a příjemně, protože když se budete dobře cítit, budete i dobře vypadat.

Jakou roli zde hraje například věk? Třeba lidé, kteří se i po padesátce rádi oblékají mladě…

Každý má svůj originální styl a vkus, je třeba ale brát velký ohled na propozice své postavy, zmíněný věk či postavení ve společnosti. Někdy tak není na škodu si přiznat i nějaké to kilo nebo pár let navíc. Člověk se tím vyhne právě těm směšným kreacím, které mnozí vytvářejí za účelem maskování reálného fyzického i duševního stavu jedince. Stárnutí a tělesné změny s ním spojené jsou zcela přirozené a záleží jen na nás, jak se k tomu postavíme.

Jaké další chyby lidé při oblékání dělají?

Pořád klademe příliš velký důraz na pohodlí a komfort. Neříkám, že se v oblečení máte cítit nepohodlně, ale volit o dvě čísla volnější model jen proto aby vás to nikde netáhlo je zkrátka pitomost. Raději se zaměřte na kvalitnější a pohodlnější materiál nebo najděte jiný střih. Dnes je na trhu naštěstí obrovský výběr a ceny začínají už na pár korunách. Navíc nevidím důvod proč šetřit sám na sobě a svém komfortu. V oblečení trávíme většinu dne a při všech činnostech bychom se měli cítit co nejlépe. A výběr správného oblečení ve správné velikosti vám určitě dodá zdravou dávku sebevědomí a pocitu pohodlí.

A teď aktuálně, co přinesou letošní trendy jaro/léto?

V pánské i dámské módě pocítíme návrat prvků šedesátých a osmdesátých let. Na jaře budou trendy neutrální barvy – světle šedá, pudrová, tělová. V létě nás pak naopak prozáří syté a hřejivé barvy jako oranžová a žlutá. Žlutá i v neonových odstínech. Oblíbené budou květinové vzory a nádech období hippies ve formě batikovaných vzorů. Jako další trendy pozorujeme třásně, peří, vycpávky v ramenou a dámské kostýmky. Jako must have doplněk si pak pořiďte velký, netradiční klobouk nebo jinou aplikaci na hlavu – například výraznou čelenku nebo mašli. U pánů budou moderní pletené textilie, semišový materiál – celkově uvolněnější a prodyšnější materiály a střihy. Nejlépe v široké škále odstínů hnědé a modré.

Občas uvažuji nad tím, jak vlastně módní trendy vznikají a kdo je pak tím hlavním prvkem, který rozhodne například: tak, a letos budou v módě vypasovaná saka, kostkované vzory a námořnická modř… a má přitom takový respekt, že zbytek světa na to kývne.

V hlavních městech módy jako je třeba Paříž, Miláno, Tokio a mnoho dalších, se pravidelně dvakrát ročně konají prestižní Fashion Weeke, kde největší a nejslavnější módní domy představují své aktuální kolekce. Tyto přehlídky poté sleduje celý módní svět – televizní programy, magazíny, redakce, internetoví blogeři a mnozí další. Ti do světa šíří záznamy a postřehy z jednotlivých přehlídek formou fotografií, krátkých reportáží a velmi, ale opravdu velmi jednoduše řečeno, prvky, které se v dané sezóně opakují u nejvíce návrhářů v nejvíce kolekcích lze považovat za právě vzniklé trendy.

Jak dlouho pak trvá, než se takový módní trend objeví v Česku?

Co se konfekce týče, máme zde spoustu butiků, které aktuální světové trendy prezentují. Navíc s rozvojem sociálních sítí a přístupností mnoha zahraničních e-shopů je jen otázka pár dní, kdy můžete mít doma aktuální kousek z Milána nebo Londýna.

O zákulisí světa módy se šíří i zprávy, že je poměrně nepřátelský, je zde velká konkurence, modelky si navzájem podrážejí nohy, aby té druhé znesnadnily kariéru a lépe si postavily tu svou… Jak je tomu ve skutečnosti?

S tím jsem se vesměs osobně nesetkal – když pominu zdravé konkurenční boje s jinými agenturami, zatím jsem měl vždy štěstí na solidní a velmi přátelské kolektivy, a to napříč celou republikou.

Takže v Česku je vše v pořádku?

Dalo by se mluvit o jisté nevraživosti mezi děvčaty, ale neřekl bych, že je rapidně větší než v jakémkoliv jiném oboru. Scény, kdy si dívky vzájemně před přehlídkou lámou podpatky, nebo vysypávají pudr, znám jen z Hollywoodu.

Takže vy sám se ve světě módy setkáváte spíše s přátelskou atmosférou…

Ano a důkazem může být i naše agentura, která již dlouho spolupracuje s pár externími jedinci, které považujeme téměř za vlastní. Například náš dvorní fotograf Jiří Matýsek nebo kadeřnice Veronika Stará a vizážistka Lucie Konečná. Všichni jmenování se podíleli notnou mírou na současném vizuálu agentury a jeho poslední malé evoluci. Osobně spolu děláme na velkém množství našich agenturních projektů a jsem velmi rád, že je mohu považovat nejen za profesionální kolegy, ale také za blízké kamarády.

Pojďme se bavit také o vás samotném. Co vás vlastně přilákalo ku světu módy a produkování akcí a rozhodlo, že toto bude i vaše živobytí?

Může za to vlastně Střední škola Havířov Prostřední Suchá, kde jsem studoval. Škola každým rokem pořádá prezentační K-mode Show a mezinárodní soutěž studentek středních škol Miss Renetu, jejíhož 27. ročníku jsme s naší agenturou Fa Fashinable stali letos spolupořadatelé. A právě k těmto dvěma akcím jsem se v prvním ročníku na střední škole nějak náhodou připletl. A pak to přišlo. Bum! Světla, hudba, scéna, barvy – jedním slovem show. Rázem jsem se našel a věděl, že to je přesně ten svět, ve kterém bych chtěl prožít svůj život. Na plno jsem do toho ale šel něco málo před rokem, do té doby jsem ještě pracoval také na hlavní pracovní poměr jinde. Ale na dvou židlích najednou se nedá sedět dlouho a agentura tím trpěla.

Jak se daří modelingové a produkční agentuře ve městě, jako je Ostrava, dnes?

Musí zaklepat to, že se nám daří skvěle a rok od roku lépe. Máme spousty nových projektů, uzavřeli jsme mnohá partnerství a získali velké klienty, kteří pro nás v následujících letech budou jistě stěžejní.

Na webu vaší společnosti také píšete, že FA FASHIONABLE prošla několikrát malou evolucí. V čem tedy byly ty největší změny?

Pravda, evolucí jsme prošli několikrát a nedovedu si ani představit, kolikrát a v co vlastně se teprve vyvineme. V naší branží, kde se trendy mění dvakrát do roka, je to nezbytností.

Takže jste třeba museli upouštět i od některých původních představ?

To ne, spíše jsme některé jen přehodnotili. Stále si myslím, že vše má svůj čas a někdy je třeba se nebát ani té nejšílenější představy, aby člověk nakonec dosáhl svých cílů. A naší nejdůležitější představou se stále poměrně úspěšně řídíme. Zní: Nechceme módu jen představovat – chceme jí utvářet.

A na závěr malé odlehčení, v módě se pohybujete roky, potkáváte zmíněné modelky… Platí tedy ono okřídlené rčení, že české holky jsou nejhezčí na světě?

Svět je plný nádherných a fascinujících žen – každá je nádherná – svým vlastním způsobem nehledě na národnost, náboženství nebo barvu kůže. Ale souhlasím s tím, že české holky patří k nejhezčím ženám světa – ostatně to dokazují po celém světe a mnohdy také vyhrávají nebo se velmi vysoko umisťují na nejprestižnějších soutěžích krásy či soutěžích hledajících nové tváře do světa modelingu.