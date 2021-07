V průvodcích jsou zaznamenané kromě obtížnosti horolezecké cesty také jména průkopníků, kteří v Ludvíkově zvládli prvovýstup. Jméno Dan Krzywoń je tam uvedeno snad stokrát. Zná skály jako své boty.

„Skály jsou schované v lese sto metrů od silnice, takže si ani neuvědomíš, jak je to rozlehlý skalní komplex. A další téměř stovka bizarních útvarů, mrazových srubů a věžiček je ukrytá na zalesněných svazích tisícimetrových vrcholů Lyry a Plošiny. Ani k nim nevede oficiálně značená trasa a navíc je velmi nesnadné je v terénu nalézt. Už od deseti let jsem z Ostravy tajně jezdil na vandry, tíhnul k trempingu, romantice a dobrodružství. Všude ve skalách jsem byl jako doma. A odtud už byl jen krůček k horolezectví,“ představil horolezecký veterán Dan Krzywoń skály, které provázely jeho dětství a mládí.

Danovy prvovýstupy

Lidé s lany jezdí do Ludvíkova nejméně padesát let. „Mám v živé paměti svůj první zážitek na laně. Čuměl jsem s otevřenou pustou, když jednou do Ludvíkova přijel zájezd lidí organizovaných ve vysokohorské turistice. Považoval jsem je za horolezce, protože měli lana, kterými se jistili na takzvané expediční stezce přes skalní město. Když viděli nadšeného kluka, tak mě kousek tou stezkou s lany protáhli. Není to žádné lezení, jen pěšina, která propojuje skalní lávky,“ vybavil si Dan Krzywoń první zkušenost s lanem.

Trvalo ještě pár let, než začal aktivně lézt. „Od roku 1976 jsem lezl na divoko, ale pak jsem horolezectví začal brát vážně. Zaznamenával jsem si výstupy a vymýšlel, jak usnadnit orientaci v ludvíkovských skálách ostatním horolezcům. S prvovýstupy jsem začal v roce 1978. Mám jich v Ludvíkově desítky, blíží se to ke stovce,“ doplnil Dan Krzywoń.

Zdroj: Deník/František Kuba

Úvazek slepený kanagonem

Za socialismu se díky plánovanému hospodářství nedalo nic sehnat, takže průkopníci horolezectví byli postaveni před problém jak si opatřit vercajk, aby vypadali jako borci vyfocení v knize Základy horolezectví.

Zdroj: Youtube

„Mám ještě vlastnoručně vyrobený hrudní úvazek. Sisalová lana jsme lepili univerzálním lepidlem Kanagon a spoje jsme pojistili elektrikářskou izolačkou. Vydrželo to i pády. Byl to obrovský pokrok, protože před tím jsme lezli uvázaní přímo na konec lana dračí smyčkou,“ ukazuje Dan Krzywoń svou horolezeckou relikvii. Má také vklíněnce z novodurové trubky na prádelní šňůře nebo skoby z hřebíků.

Českoslovenští horolezci si tehdy kupovali fotbalové kopačky, uřezávali jim špunty a podlepovali podrážky mechovkou. Skutečné lezečky se nevyráběly ani nedovážely. S takovou výbavou existovaly objektivní důvody ke strachu o život. Přesto nikoho tehdy ani nenapadlo lézt v Ludvíkově s horním jištěním.

Nejmladší horolezec? Jedenáctiletý

Do horolezeckého oddílu bylo možné vstoupit od patnácti let. V Ludvíkově se v průkopnických dobách na pravidla nehledělo, takže zde bylo možné o víkendech potkat nejmladšího československého horolezce. Jedenáctiletého Petra Přikryla.

„Měl otce lékaře. Jeho razítkem jsem úspěšně sázel štemply do omluvného listu. Omlouval jsem absence nejen do konce základní školy, ale i další čtyři roky na gymplu. Nic tehdy nebylo důležitější než lezení,“ zaznamenal vzpomínky na svou horolezeckou partu Dan Krzywoń.

Jejich společným klukovským snem bylo udělat z Ludvíkovského skalního města regulérní cvičné skály s klasickými prvovýstupy, které se dostanou do průvodců. Sen se jim splnil. Až když objevili v Tatrách krásu velehor a kouzlo pískovcového lezení, začaly jim být cvičné skály v Ludvíkově příliš nízké.

Skalní město pro každého

Na Expediční stezce Ludvíkovské skalní město nabízí dobrodružné zážitky nejen zdatným sportovcům a mládeži, ale také prošedivělým turistům v předdůchodovém věku s nadváhou.Zdroj: Pro Deník externista VLM

Ludvíkovské skalní město zdaleka není jen pro aktivní horolezce a výkonné sportovce. Potkáte tu pejskaře, fotografující romantiky, rodiny s dětmi i seniory, kteří se přišli na horolezce a na skály jen tak podívat. Přinese zážitky všem horalům téměř bez ohledu na věk a kondici.