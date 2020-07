Maďar: Restrikce na severní Moravě nesouvisí s vývojem v Karviné

Nákaza koronavirem v Moravskoslezském kraji se přesouvá do rizikové skupiny mezi lidi starší 65 let. Na tiskové konferenci to dnes uvedla ředitelka protiepidemického odboru krajské hygienické stanice Irena Martínková.

Rastislav Maďar v roušce. | Foto: ČTK

Rozšíření restriktivních opatření proti koronaviru v Moravskoslezském kraji nesouvisí s vývojem lokálního ohniska nákazy na Karvinsku, ale s jejím šířením zahraničními pracovníky. Radiu Impuls to dnes řekl epidemiolog a šéf odborné skupiny ministerstva zdravotnictví Rastislav Maďar. Negativní trend ohledně počtu nakažených v Moravskoslezském kraji podle Maďara nevychází ze situace v těžební společnosti OKD, ale z vývoje v řadě firem v kraji. "Nezřídka je to následkem pozitivních testů zahraničních pracovních sil, kdy tito zahraniční pracovníci, včetně mnoha pendlerů, mají velký počet domácích kontaktů, jejich kolegů v práci. A od nich nám hrozí potenciálně zanesení nákazy," řekl. Podle něj zahraniční pracovníci nemusí o nákaze ani vědět a průběh nemoci covid-19 u nich může být bez příznaků, přesto mohou být infekční a šířit nákazu do širší společnosti. "Takže ta čerstvě přijatá opatření jsou snahou komunitu Moravskoslezského kraje bránit," řekl Maďar.

Autor: ČTK