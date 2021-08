Malá metalistka Berunka Ostravu v plamenech užila s maminkou. Táhla ji k pódiu

/FOTOGALERIE/ Samozřejmě má ráda pohádky, večerníčky, říkánky i hračky, avšak poslední červencový den je Berenika trochu jiné dítě. Takové, na které organizátoři festivalu Ostrava v plamenech myslí.

Berunka s maminkou Sabinou, nutno zdůraznit, že na festivalu Ostrava v plamenech žádná výjimka, děti do dvanácti let neplatí a metalové rodiče to tuze těší. Ostrava v plamenech, 31. července 2021. | Foto: Deník/Radek Luksza

Motörhead (povinná klasika), Alice Cooper (maminčin favorit), Killing Joke (tátovi oblíbenci), to jsou nášivky na džínové vestičce záhy osmileté Berunky z Frýdecko-Místecka. Na prvním opravdu velkém festivalu s velkými jmény je s maminkou Sabinou poslouchající Rage či Sodom od osmdesátých let minulého století. Podívejte se, taková byla Ostrava v plamenech. Fanoušci šíleli nejen na Sodom Přečíst článek › „Colu, záchod, hranolky…“ nezapře se dítě. Ovšem metalové, což znamená, že po uspokojení zmíněných potřeb táhne mámu přímo před pódium. U blond zpěváka Kissin´ Dynamite sice chvilku váhá, jestli ho zařadit mezi kluky nebo holky, nicméně v hudbě má jasno, líbí se jí. Totéž tvrdí o produkci Sodom, mnohem tvrdší a pro otrlé. Metal od prenatálního věku „Poslouchá to od prenatálního věku,“ uvádí k vkusu dcery Sabina. Která okolo zaznamenává – a velice kvituje – hodně jí podobných rodičů. Patrik za organizátory podotýká, že bezplatný vstup dětí do dvanácti let není na festivalech všude. Ostrava v plamenech však tuto na „západě“ běžnou věc zachovává. Myslí na další generace? OBRAZEM: Třídenní maraton Štěrkovna Open Music nabídl přehlídku hudebních hvězd Přečíst článek › Celý koncert Sodom každopádně v první řadě mlátí hlavou (tátovi na ramenou) jiné dítě, přes dlouhé vlasy těžko říci, zda chlapec či děvče. Bundu onášivkovanou ještě lépe, než Berunka. „Taky jsem chtěl vzít kdysi malou na Twisted Sister, miluje je, jenže ti soudruzi ve Vizovicích brali vstupné asi i za dětí v bříšku,“ zaznívá odvedle. Jarek řečený Chobot má jiný problém: „Dcera má dneska patnáct. Metal ale stejně neposlouchá, tak jsem jí dal dvě tisícovky a šla do Karoliny!“ Berenika alias Berunka s maminkou místo toho čeká na autogramiádu Sodom, ze které hopká s podpisem kapelníka Toma „Rozparovače andělů“ Angelrippera na ruce. Užívá si i celou show.

