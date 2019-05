„Zprávu o medvědovi viděném v zahradě svého domu, kde pásává dobytek, mi v úterý podal jeden z místních obyvatel. Na důkaz svého tvrzení zajistil stopu,“ prozradil Roman Buček s tím, že vše oznámili na policii i Správě CHKO Bílé Karpaty.

Na místo výskytu medvěda se hned v úterý dostavil Martin Tomešek z Oddělení ochrany přírody a krajiny Správy CHKO Bílé Karpaty. Ten potvrdil, že se skutečně jedná o medvěda.

„Průkazně jde o stopu medvědí, která se nacházela na pastvině oznamovatele. Bylo tam stop víc, ale k identifikaci byla použitelná jedna,“ řekl Martin Tomešek.

Výskyt této šelmy v Bílých Karpatech podle něj není běžný denně, nicméně nejedná se ani o neobvyklou událost.

„Každý rok se tady objeví zatoulanec. Nejde o vzácnost. Netuším ale o jak starého jedince se jedná. To bychom ho museli vyfotit. Fotopasti ale zatím nemáme v plánu chystat. Za den to zvíře dokáže ujít desítky kilometrů, nevíme kde bychom jej měli nahánět,“ vysvětlil ochranář.

Chovejte se hlasitě, ať jej vyplašíte

Potvrdil také, že Správa CHKO Bílé Karpaty je v kontaktu se starosty nejbližších obcí a ti své obyvatele už upozornili, aby lidé medvěda nehledali, ani se o to nesnažili.

„Při případném setkáním by dotyční neměli medvěda dráždit, protože by se mohl chovat nestandardně. V případě, že ho kdokoliv uvidí, měl by se chovat hlasitě, aby šelma utekla. Přece jen jde o divoké zvíře, které nemá tendenci se k lidem přibližovat. Spíš by mohl být problém, pokud by ho lidé překvapili,“ sdělil Martin Tomešek.

Dělat rámus je však podle něj obranný postup, který platí i v případě, že se medvěd k člověku blíží.

„Informovali jsme obyvatele, aby dbali zvýšené opatrnosti, že byl v našem katastru spatřen medvěd. Já osobně si nevybavuji, kdy v minulosti se někdo z naší vesnice s medvědem potkal,“ dodal Roman Buček.