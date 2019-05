„Jde o řidiče, které potkáváte v autobusech Českotěšínska, Havířovska, Karvinska a Frýdecko-Místecka a dohromady mají najeto 23 milionů kilometrů bez nehod,“ uvádí k letošnímu ocenění manažer marketingu dopravní skupiny 3ČSAD Michal Birkáš.

Celých milion sedm set padesát tisíc kilometrů bez nehody slavil Jiří Potyka. „Nejezdit automaticky, být v klidu, nemyslet na to, že se může něco stát,“ zní jeho rada, jak úspěšně zvládnout práci, kdy šofér nejen řídí, ale musí hlídat i kasu a umět vycházet s různými lidmi.

„Nehádám se. To je jeden ze základů, v opačném případě se to ještě může obrátit proti vám,“ říká dále zkušený řidič. „Někteří cestující jsou už pak naopak něco jako známí. Jsou trasy, kde jezdí pořád ti samí lidé,“ přidává se na dané téma šofér Vladimír Šaněk, který jezdí už čtyřicet let a letos končí.

„Ta práce mě celkově baví,“ dodává muž, který k řemeslu autobusáka přivedl i své dva syny.

A co by adeptům na toto řemeslo poradil další ze zkušených „milionářů“ Bohuslav Vaculík? „Poslouchat rady zkušených kolegů a umět také relaxovat, aby člověk přišel do práce odpočatý a klidný. Já třeba rád relaxuji s vnuky, baví mě práce na zahrádce, rád si zajdu i na ryby,“ říká.

Jak pak dodává ředitel divize osobní dopravy 3ČSAD Jakub Vyvial, pro firmu je každoroční setkání s řidiči „milionáři“ velkou ctí a radostí.

„Jsou to lidé, kteří u nás jezdí většinou již desítky let. Svým přístupem dělají čest celé firmě, jsou jistě i dobrým příkladem pro mladší generaci kolegů. Vážíme si všech zaměstnanců a jejich dobrou práci se snažíme oplácet třeba i tím, že pravidelně obměňujeme vozový park, aby mohli pracovat s moderní a bezpečnou technikou a podobně,“ dodal na slavnostním setkání Jakub Vyvial.