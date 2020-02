Mírná zima se tak v Bílé projevila hlavně o Vánočních svátcích, kdy se musel areál na pár dní areál uzavřít.

„V lednu jsme měli návštěvnost mírně vyšší než vloni a v únoru naopak mírně nižší, ale zásadní úbytek lyžařů jsme nezaznamenali,“ uvedl Václav Vrzgula ze Ski areálu Bílá. Díky dlouholetým investicím do modernizace zasněžování byl areál připraven i na špatné sněhové podmínky a sezona výkyvy počasí není výrazně ovlivněna. Sjezdovky jsou upraveny a lyžaři zde mají vhodné podmínky pro lyžování bez omezení.

„Naší hlavní prioritou byla investice do modernizace technického zasněžování, ač to je věc, kterou zákazník nevidí na první pohled, pozná to tím, že jsme i v tak špatné zimě připraveni a ve skvělém stavu,“ doplnil Václav Vrzgula.

Lyžařská sezona by měla být ve zdejším areálu ukončena koncem března tradiční akci POOLCROSS Bílá, aneb přejezd bazénu na čemkoliv. „Uvidíme co nám podmínky dovolí, ale hlavní sjezdovky a lanovku bychom rádi udrželi až do víkendu 28. března,“ dodal Václav Vrzgula.

Areál letos nabídl rozšíření služeb i mimo lyžování. Návštěvníci si mohli například půjčit boby či sáně a vyzkoušet vysněženou cestu, která fungovala jako bobová dráha. Lidé si na Bílou přijížděli užít sníh, který v nížinách nebyl. Letos se navíc zdokonalil i snowpark, kde je více překážek i pro začátečníky a v případech, kdy byl dostatek sněhu, byly k dispozici i vlny pro děti. Nedostatek sněhu ovlivnil pouze severní stranu u lanovky, kde měla být připravena zábavná sjezdovka tzv. funline, která se nepodařila kompletně otevřít.

K TÉMATU - JEDEME DÁL

Zima na Bílé zdaleka nekončí, v provozu jsou aktuálně všechny sjezdovky, lanovka i vleky. „8. března nás ještě čeká velká zábavná akce pro rodiny s dětmi s názvem Den na lyžích v Beskydech s Moravskoslezským krajem. Návštěvníci se mohou těšit na veřejné závody v obřím slalomu, bohatou tombolu, zimní disciplíny pro děti, občerstvení a krásně prožitý den na sněhu," zakončil Václav Vrzgula.

Pokud chtějí lyžaři vědět aktuální informace z areálu Ski Bílá, naleznou je na webových stránkách, sociálních sítích, facebooku a instagramu.