„Popularita poslance Volného je zatím krátkodobá a je způsobena jeho excesy, které na některé lidi zapůsobily. To, zda si ji udrží, bude záviset i na dalším vývoji epidemie a protiopatření,“ řekl v rozhovoru pro Deník politolog a odborník na extremismus Miroslav Mareš.

Profesor Miroslav Mareš.Zdroj: muni.czJe současná obliba poslance Volného přechodnou záležitostí, která s koronavirovou krizí zmizí, nebo se dá hovořit o nějakém širším a trvalejším společenském trendu, kterého je Lubomír Volný reprezentantem?

Myslím si, že v části společnosti existuje výrazná nespokojenost s opatřeními vlády proti epidemii a současně je část společnosti dlouhodobě frustrovaná. Tuto část společnosti se nicméně snaží oslovit poměrně velké množství subjektů a politicky jde o roztříštěné spektrum. Popularita poslance Volného je zatím krátkodobá a je způsobena jeho excesy, které na některé lidi zapůsobily. To, zda si ji udrží, bude záviset i na dalším vývoji epidemie a protiopatření. I po jejím skončení může těžit z případných sociálních a ekonomických problémů, ale na tomto poli zatím neuměl se svým hnutím upoutat pozornost.

Liší se v něčem podstatnějším Volného uskupení od jeho mateřské SPD, nebo mezi nimi není podstatnější rozdíl a usilují o stejný typ voličů?

S SPD nejsou během epidemie spojeny takové excesy, které dělal poslanec Volný, zvláště co se týká jeho známé potyčky v parlamentu. Ucházejí se o podobný typ voličů, ale Volný blok nyní míří i na nejextrémnější část populace, zatímco SPD se snaží působit seriózněji a brát voliče i od ANO. Okamura kritizuje vládní opatření, ale jinak a jiným stylem než Volný. V jiných tématech se jejich hlavní politická témata prolínají výrazněji, například co se týká migrační problematiky.

prof. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, Ph.D.

Je profesorem na Katedře politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Je garantem studijního programu Bezpečnostní a strategická studia. Zabývá se výzkumem extremismu, terorismu a bezpečnostní politiky ve střední a východní Evropě. Za dlouhodobé vynikající výsledky ve výzkumu obdržel v roce 2018 Cenu rektora Masarykovy univerzity.

Co vypovídá chování poslance Volného (strkanice ve Sněmovně, šíření lží a nesmyslů, ostentativní pohrdání pravidly) o současné politické kultuře?

Politická kultura byla i v minulosti poznamenána řadou kontroverzních událostí, vzpomeňme na různé problémy spojené s přítomností SPR-RSČ (Sládkovi Republikáni v 90. letech - pozn. red.) v parlamentu. Nelze dělat dalekosáhlé závěry ze současného chování jednoho či dvou poslanců. Ale zapadá to do doby, kdy část lidí zcela nevěří etablovaným politikům a nachází své - alespoň dočasné - idoly mezi provokatéry typu Volného. Je ale třeba také brát do úvahy silně negativní reakce na jeho činnost, a to i od lidí, kteří také nejsou spojení s politickou situací.

Procházka s Volným blokem, kterou pořádá Lubomír Volný (Poslanec Parlamentu České republiky), se uskutečnila 20. března 2021 v Ostravě.Zdroj: Deník/Lukáš Ston

Lze odhadovat, jakou má poslanec Volný a jeho uskupení ve společnosti podporu?

V průzkumech volebních preferencí se zatím neobjevuje a nemyslím si, že by v současné době mohla jeho popularita přesáhnout dvě procenta. Lidí, kterým dočasně zaimponoval, je více, ale to ještě neznamená dlouhodobou podporu.

Lze očekávat, že uskupení, které budou reprezentovat lidé typu Lubomíra Volného uspějí v říjnových volbách do Poslanecké sněmovny?

Myslím si, že několik podobných stran a hnutí bude soupeřit zhruba o šest procent té nejvíce nespokojené časti populace. Z těchto lidí ale část k volbám nepřijde a část podchytí SPD. Aby některý z těchto subjektů uspěl a překročil pětiprocentní hranici, muselo by dojít k tomu, že by dlouhodobě měla viditelného a aktivního lídra, přetrvávala by tvrdá vládní omezení, anebo by došlo k výrazným sociálně-ekonomickým problémům a Okamura by z nějakého důvodu ztratil část příznivců. To se nyní nejeví jako pravděpodobné.