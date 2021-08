Miss Kopíncová v Jeseníkách zažila adrenalin závodů s vůní benzínu

Andrea Martínková





Davy diváků zamířily do Vrbna pod Pradědem na Mezinárodního mistrovství závodů automobilů do vrchu Maverick Hill Climb Czech 2021 Kdo by nechtěl vidět závodní Lamborghini, BMW, Volswagen nebo Jaguar v akci?. Není divu, že mezi diváky se objevila také Miss Czech Republic 2020 Karolína Kopíncová, která je ve Vrbně doma. Doprovázel ji partner Radovan Surý.

Ozdobou letošního ročníku závodů automobilů do vrchu ve Vrbně pod Pradědem byla Miss Czech Republic 2020, zdejší rodačka, Karolína Kopíncová. | Foto: Deník/Andrea Martínková

Jaký vztah má Karolína Kopíncová k motorismu? „Řidičský průkaz vlastním od osmnácti let. Auta mám ráda odmalička, protože nás táta bral na čtyřkolky. Jezdili jsme na trati, takže tato záliba mne provází už od dětství. Na automobilové závody se vždy ráda podívám. Dnes fandím zdejšímu favoritovi, a tím je Martin Pleva z Vrbna. Už získal jednu trofej, tak věřím, že dneska si pojede pro zlato,“ prozradila Karolína Kopíncová Deníku komu fandí. Soutěžní auta se dělí na dvě hlavní skupiny. První tvořila soudobá a historická auta a ve druhé byly speciály, formule a monoposty. Vrbenský favorit Martin Pleva, který je zároveň organizátorem soutěže, se nakonec dostal na bednu. Dojel na druhém místě třídy E do 1400 ccm. Původně začínal závodit na minikárách a poté přesedlal na Škodu 100. Jde o Škodověnku, kterou si koupil jeho dědeček jako úplně novou. Karolína Kopíncová z Vrbna, nejvyšší královna krásy ČR, se chystá na Miss World Přečíst článek › V roce 2000 se rozhodovalo, jestli skončí ve sběrných surovinách, anebo se s ní ještě dá něco dělat. Auto se vyrámovalo a změnilo se v závodničku, která jezdí dodnes. Má motor ze Škody Fabie, 130 koní a pětistupňovou převodovku. Pan starosta je tatínek miss Mezi těmi, kdo zapózovali na fotografiích po boku Miss 2020 byl také starosta Vrbna pod Pradědem Petr Kopínec. Není to náhoda, že mají stejné příjmení i rysy v obličeji. Nejpůvabnější česká dívka je totiž jeho dcera. "Vzhledem k situaci okolo covidu byli pořadatelé nuceni změnit termín konání závodů. Letošní osmý ročník Vrbenského vrchu se od ostatních lišil celkovým uzavřením komunikace a posunutím startu níže směrem k Vrbnu. Díky tomu došlo k prodloužení trati asi o 350 metrů Závody vydařily. Měli jsme velké štěstí, že se počasí po ranním dešti zase umoudřilo," shrnul Petr Kopínec své dojmy z letošního ročníku. OBRAZEM: Karolína Kopíncová z Vrbna je nová Miss Czech Republic Přečíst článek › „Historie závodu začala před dvanácti lety, kdy se jelo první kolo. Následovala přestávka, protože trať nebyla v odpovídajícím technickém stavu. Pořadatelé z Vrbna měli zájem pokračovat, tak jsme Vrbenský vrch zařadili do „seriálu“ Maverick. Trať je teď dlouhá 3200 metrů, s profilem zatáček a rovinek, jezdí se po asfaltu, což je výhoda. Vede kouzelnou scenérií Jeseníků, a z hlediska bezpečnosti vyhovující,“ doplnil Aleš Gänsdorfer, promotér a ředitel závodu. Krkoška fandil Bečvářovi s Jaguárem Na závody do Vrbna dorazil také náměstek hejtmana Jan Krkoška z Krnova. Přijel fandit svému oblíbenému autu Jaguár XJS, které řídí David Bečvář ze stáje DBRC. „Ve Vrbně sešli nejen čeští závodníci, ale také Rakouska, Slovenska a Německa. Já sám jezdím Audi a Land Roverem. Ten má místo v mém srdci. Žijeme na horách, takže tato silná auta jsou ideální jak k cestě do Jeseníků, tak pracovně. Řízení takového vozu je vlastně takový můj splněný chlapecký sen,“ popsal Krkoška svůj vztah k autům. Starosta Vrbna Petr Kopínec: Po vytoužené cyklostezce se projedeme ještě letos Přečíst článek › O Karolíně Kopíncové je známo, že v rámci Miss Czech Republic dostala Mercedes. Jaká je řidička? „O sobě si myslím, že jako řidič jsem pečlivá a spíše pomalejší. Stává se, že za volantem „mám nervy“. Když třeba někdo jede zbytečně příliš rychle a dělá myšky, tak občas i nadávám, ale jinak se považuji za klidného řidiče,“ prozradila miss Kopíncová. Řízení na silnicích okresu Bruntál je samozřejmě něco úplně jiného něž provoz v Praze, kde Karolína v současnosti žije. „Teď už řízení v Praze zvládám. Dělala jsem autoškolu v Ostravě, což je už pořádné velkoměsto, takže Praha pro mne nebyla až tak hrozná. Ale první měsíc jsem odmítala jezdit do centra Prahy. Teď už mi to nevadí. Jsem zvyklá na to, že tam jsou drzí řidiči,“ uzavřela miss. Kdo je vítěz David Komárek?

Absolutní jedničkou letošního ročníku soutěže se stal David Komárek z Okříšek na Vysočině s vzácným supersportem McLaren F1 Evo s časem 2:48:52. Vítězovo auto má dvanáctiválcový motor, výkon 600 koní, váhu 750 kg a maximální rychlost 386,5 km/hod. S autem jezdí od roku 2019 a vyhrál s ním na dvacet závodů. Je absolutním vítězem kategorie 1 v Mistrovství České republiky v závodech automobilů do vrchu. Na druhém místě se umístil Rakušan Madrian Ferdinand z SKI Modřice/Mad Racing power s vozem Norma MC20 FC McLaren s časem 2:55:96. Třetí místo obsadil Rakušan Stollnberger z týmu Terschl Austria s autem Dallara 302 s časem výjezdu do vrchu 2:56:25.

Předplaťte si Deník.cz a čtěte vše bez omezení. Navíc získáte zdarma unikátní e-knihu CYKLODENÍK s cyklotrasami napříč Českem. Více zde .

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu