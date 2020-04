Zástupci Moravskoslezského kraje, romských sdružení a dalších institucí se shodují, že situace je v současné době pod kontrolou.

Většina Romů zamířila ke svým známým a příbuzným. Existovaly však obavy, že s ohledem na možnou vysokou koncentraci osob nebudou mít všude vytvořeny podmínky pro dodržování karantény.

Ta má zabránit šíření koronaviru. Pro navrátilce, kteří by neměli kde trávit karanténu, zajistil kraj ubytování v ostravském penzionu. Zatím vše probíhá bez větších problémů.

„Jsme v kontaktu s rodinami, které jsou v karanténě, monitorujeme jejich situaci,“ uvedl Vladimír Leško, prezident Asociace romských podnikatelů a spolků ČR, který již jednal i se zástupci kraje.

NAVRÁTILCI

„Představitelé Asociace romských podnikatelů a spolků ČR a Hnutí romských studentů jednali se zástupci krizového štábu Moravskoslezského kraje. Předmětem jednání byla minimalizace hrozeb šíření nákazy při repatriaci občanů České republiky vracejících se z Velké Británie,“ řekl Leško, který zdůraznil, že cestu z Velké Británie si lidé platí sami. Nehradí pouze převoz v rámci České republiky do Moravskoslezského kraje, který je z bezpečnostních důvodů zajišťován speciálními autobusy.

Jak Leško dodal, v souvislosti s návratem z Velké Británie se mluví zejména o Romech, ti ale ve skutečnosti představují jen malou část. To potvrdil i náměstek moravskoslezského hejtmana Jakub Unucka.

„Kontaktoval jsem naši ambasádu v Londýně a konzulát v Manchesteru. V autobusech jsou zejména studenti a sezonní pracovníci,“ řekl Unucka.

Do Moravskoslezského kraje bylo z různých koutů světa přepraveno přibližně 300 lidí. „Z těch, kteří se vrátili z ciziny do našeho kraje, byla zhruba polovina dovolenkářů uvízlých v exotických zemích. Druhá polovina se vracela z Evropy. Většinou to byli studenti a sezonní pracovníci,“ řekl Unucka.

PENZION

Penzion v Ostravě mohou ke karanténě využít všichni navrátilci bez potřebného domácího zázemí. „Nemohli jsme jim říct, aby šli do hotelu nebo na ubytovny, protože ty zatím nefungují. Museli jsme to řešit jinak,“ vysvětlil Unucka.

Pobyt si dotyční platí sami, pokud by neměli prostředky, úhradu zajistí kraj a peníze bude poté vymáhat. Možnosti ubytování v penzionu zatím využil jeden člověk.

