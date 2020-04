ON-LINE situaci v ČR a ve světě SLEDUJTE S NÁMI ZDE

POČTY ZA MS KRAJ:

Počet nemocných za MS kraj podle Ministerstva zdravotnictví (k 22.4. 17:25): 911



Počet nakažených v MS kraji podle Krajské hygieny Ostrava (k 22.4. 19:00): 855

Ostrava: 329

Frýdek-Místek: 187

Karviná: 111

Opava: 143

Nový Jičín: 60

Bruntál: 25



Počet uzdravených: 192

Počet mrtvých: 24



*Zdroj: Údaje vychází z MZ ČR a KHS Ostrava



**Proč se údaje ministerstva a hygieniků liší? „Krajská hygienická stanice eviduje všechny pacienty v našem kraji, zatímco ministerstvo zdravotnictví je vykazuje podle trvalého bydliště, byť v tomto kraji momentálně nejsou,“ uvedl již dříve hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák.



Mapy s údaji pro MS kraj o počtu nakažených:

Mapa MZ, 23. dubna 8.30 hodin.

Mapa KHS, 22. dubna, 19 hodin.

SOUHRN DNE (středa 22. dubna 2020)

