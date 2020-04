ON-LINE situaci v ČR a ve světě SLEDUJTE S NÁMI ZDE

POČTY ZA MS KRAJ:

Počet nemocných za MS kraj podle Ministerstva zdravotnictví (k 14.4. 18:45): 702

Počet nakažených v MS kraji podle Krajské hygieny Ostrava (k 14.4. 10:00): 679

Ostrava: 270

Frýdek-Místek: 151

Karviná: 107

Opava: 83

Nový Jičín: 46

Bruntál: 22

Počet uzdravených: 68

Počet mrtvých: 13



*Zdroj: Údaje vychází z MZ ČR a KHS Ostrava



**Proč se údaje ministerstva a hygieniků liší? „Krajská hygienická stanice eviduje všechny pacienty v našem kraji, zatímco ministerstvo zdravotnictví je vykazuje podle trvalého bydliště, byť v tomto kraji momentálně nejsou,“ uvedl již dříve hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák.



Mapy s údaji pro MS kraj o počtu nakažených:

*pro zvětšení map na ně klikněte

Mapa Ministerstva zdravotnictví, úterý 14. dubna, 18.45 hodin.

Mapa KHS, 14. dubna 19 hodin.

SOUHRN ZPRÁV Z MS KRAJE

(úterý 14. dubna)

Tak pracují kapsáři v Ostravě, objímaní lidí, krádeže v tramvajích

/VIDEO/ Ostravští kriminalisté odkryli sérii kapesních krádeží, ke kterým docházelo napříč celou Ostravou - VÍCE ZDE.



Počet zaměstnanců Slezské nemocnice s koronavirem se zvýšil na třináct

Slezská nemocnice v Opavě má aktuálně třináct pozitivně testovaných zaměstnanců na COVID-19. Naštěstí jejich zdravotní stav je dobrý - VÍCE ZDE.



V Ostravě funguje psychiatrické oddělení pro pacienty s koronavirem, i pro děti

Oddělení pro psychiatrické pacienty s COVID-19 otevřela Fakultní nemocnice v Ostravě. Podle dohody tu k případné hospitalizaci přijímají i pacienty dalších lůžkových nemocničních oddělení v kraji, tedy z nemocnic v Havířově, Opavě a v Třinci - VÍCE ZDE.



Krnovské drama. Syn škrtil matku a vyhrožoval koronavirem

S žádostí o pomoc se na Městskou policii Krnov obrátila šedesátiletá žena s tím, že k ní přišel domů syn a škrtí ji - VÍCE ZDE.



Lidé šli opět pracovat, Hyundai vyrábí, dezinfikuje a zavádí speciální režim

Proti obnovení výroby většinou lidé nic nenamítali, ani neříkali, že by měli strach, že se v továrně nakazí - VÍCE ZDE.



Opilec v Karviné naboural o Velikonocích několik aut

V sobě měl dvě a půl promile alkoholu - VÍCE ZDE.



Svodidla na křižovatce Ostravská v Havířově nebudou

Snaha vedení města zabránit nevhodným úpravám na Ostravské ulici, která by zamezila odbočení v křižovatce v Ostravské před Havířovem, slaví úspěch - VÍCE ZDE.



Orlovský starosta: Malinko podcenit koronavirus a věřit vládě. To byla chyba

/ROZHOVOR/ Stejně jako jiní jeho kolegové a kolegyně v čele měst a obcí se na začátku nouzových opatření musel starosta Orlové Miroslav Chlubna spolu s krizovým štábem postarat o seniory – o rozvoz potravin, léků a dalšího potřebného - VÍCE ZDE.



Dobré zprávy z Bartošovic, orlice Oldřiška sedí na snůšce, pár tvoří s Wabim

Alespoň nějaké dobré zprávy se občas objeví v této koronavirovou pandemií poznamenané době, už zahnízdil další pár orla skalního - VÍCE ZDE.



PODÍVEJTE SE: Jak je krásně okolo Odry, potkáte zde cyklisty, jinak je klid

/FOTOGALERIE/ Redaktor Ivan Pavelek zachytil svou cestu v okolí řeky Odry, kde se vydal o velikonočních svátcích - VÍCE ZDE.



Krnov i Bruntál potvrzují první uzdravené

Přišla dobrá zpráva, na kterou v Krnove i Bruntálu už dlouho čekali - VÍCE ZDE.





EXKLUZIVNÍ ANKETA DENÍKU: Jak starostové v kraji bojují s koronavirem?



Deník oslovil v unikátním regionálním projektu primátory a starosty v celém Moravskoslezském kraji, aby se vyjádřili k současné koronavirové pandemii. „Každý občan z médií zhruba ví, jaká je aktuální situace ve velkých městech. Právě tato anketa ale přináší ucelený pohled i do malých vesnic v regionu,“ říká šéfredaktor Moravskoslezského deníku Aleš Uher. Deník zajímalo nejen to, jak náročné byly první dny po propuknutí pandemie, jak se semkli lidé, ale i to, jak zatím hodnotí práci Vlády ČR a Moravskoslezského kraje.



ODPOVĚDI STAROSTŮ NAJDETE:



Z OKRESŮ OSTRAVA, FRÝDEK-MÍSTEK, KARVINÁ - ZDE



Z OKRESŮ OPAVA, NOVÝ JIČÍN, BRUNTÁL - ZDE