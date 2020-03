Buďto mají podobné příznaky, cestovní anamnézu z doby před zákazem, nebo byli v kontaktu s lidmi, kteří se už prokazatelně nakazili.

Z těchto odběrových míst, případně od odběrových týmů, které jsou v Ostravě, Havířově, Opavě a Krnově, vzorky putují do laboratoří.

„Doprava funguje tak, že vzorky se sváží do Zdravotního ústavu Ostrava, případně do Agel několikrát denně. Samotné vyšetření trvá asi šest hodin, problém je však kapacita laboratoří, která je v současnosti překračována, proto může vyšetření trvat déle,“ uvedl mluvčí Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje v Ostravě Radim Mudra s tím, že do včerejška bylo vyšetřeno zhruba dva tisíce vzorků z různých krajů ve Zdravotním ústavu Ostrava a asi 800 vzorků čistě z Moravskoslezského kraje v laboratoři Agel.

Pozitivních vzorků je u nás 140, jeden muž v Havířově včera zemřel (trpěl také rakovinou) a jeden se z koronaviru vyléčil.

FOTO: Odběrové místo - Fakultní nemocnici Ostrava

FOTO: Odběrové místo - nemocnice ve Frýdku-Místku

FOTO: Odběrové místo - Městská nemocnice Ostrava

FOTO: Jak se testuje koronavir