Proč jste před 15 lety pracovnici OSPOD napadla a jak říkáte, zlomila jí nos?

Protože když byla u mě v bytě a před návštěvou a mými dětmi řekla, že jsem ku**a, tak jsem jí něco řekla a jednu jí vrazila. Já dostala podmínku, ona napomenutí za neadekvátní přístup ke klientům. Proto se mi mstí. Mým případem se už zabývá i ombudsman.

A proč vám minulý týden přišla pracovnice OSPOD spolu s pracovnicí soudu odebrat vašeho syna?

Protože zaúřadoval OSPOD Prahy 14, kde mám trvalé bydliště. Normálně obešli soudkyni, která má na starosti tady v Karviné mě a můj případ. Než šla na dvoudenní dovolenou, jasně řekla, že nemá důvod nám dítě odebrat. Pražská sociálka ale využila toho, že soudkyně je na dovolené a šli za jinou soudkyní, která o případu neví nic. A ta jim podepsala předběžné opatření, na základě kterého nám Davídka odebrali.

A jak to zdůvodnili?

Na tom papíře je napsáno, že je to na základě obavy, že bych dítě chtěla zabít. Ale nikdy, nikdy(!) nebylo prokázáno, že bych to někdy chtěla udělat - 26. srpna u nás doma byla pracovnice OSPOD a neshledala, že by něco bylo špatně. A hned druhý den přišli, protože zavolal pražský OSPOD, že mají zakročit.

Jak se to stalo?

Zrovna jsme se vraceli z procházky s kočárkem, před domem ženský ze sociálky a soudu. Prý, že mají příkaz odebrat nám dítě. S tím jsme nesouhlasili, tak zavolali policajty. Policajt do vysílačky říkal, že jsme agresivní, když jsem jim řekla, ať se ke mně nepřibližují, že jim dítě nedám. Manžel telefonoval a pak jim akorát řekl, že jim dítě nedá, ať si vezmou jeho. Tak ho poslali domů pro občanky a když se vrátil, dostal ránu taserem, povalili ho na zem a spoutali. Vidíte, ještě má modřinu pod okem.

A dítě je teď kde?

V Opavě, zítra za ním jedeme. Podařilo se nám domluvit, že ho můžeme vidět, kdy budeme chtít.

Jaké kroky jste podnikli, aby vám dítě vrátili?

Podali jsme žádost o zrušení předběžného opatřeni. A soudkyně nám řekla řekla, že to podepíše. Teď jen OSPOD, aby dal pokoj. Tím, co udělali, soudkyni pěkně naštvali. Myslím, že si je vychutná. Takhle řvát jsem ještě nikoho v životě neviděla.

Psalo se, že máte pět dětí a všechny vám odebrali?

Mám šest dětí, pět dcer a teď syna. Dvě dcery jsou už dospělé, dvě jsou v pěstounské péči, ta desetiletá a dvouletá. Jednu mi měli vrátit, jenže když mi teď vzali syna, ani dceru mi nevrátí. Mrzí mě to, protože jsem mohla mít u sebe aspoň dvě děti. Dokud ale nebude zrušeno předběžné opatření, nikdo mi to starší dítě nevrátí. Ale právník, se kterým vše řešíme, říkal, že během 14 dnů by se to mělo dořešit. Říkali nám ale, že by byli pod dohledem, to nám ovšem nevadí. Říkáme: Chcete se k nám chodit dívat? My tomu nebráníme.