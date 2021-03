Mladá žena z Ostravy-Poruby jménem Tereza v těchto dnech prožívá na internetu trochu zvrácený druh „slávy“.

Kromě záběrů zachycujících policejní zákrok je nyní na sociálních sítí k vidění další video. V něm se Tereza snaží lidem vysvětlit svůj pohled na celý incident a své důvody, které ji k nerespektování mužů zákona vedly.

„Nevěřím tomu,“ řekla Tereza Deníku na otázku, proč nesouhlasí s nařízeními o rouškách a respirátorech či dalších omezeních života. A není v Česku zdaleka jediná. Ani hrozící kolaps zdravotnictví, tisíce mrtvých a desetitisíce nakažených nepřesvědčily téměř polovinu Čechů o nebezpečnosti nového koronaviru.

Podle průzkumu, který začátkem roku zveřejnila Světová zdravotnická organizace (WHO) a Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, se 45 procent obyvatel Česka domnívá, že je covid-19 jen mediální humbuk. Dvě pětiny lidí si pak myslí, že nastolená protikoronavirová opatření zbytečně omezují jejich osobní svobodu - viz tabulka níže. Bezmála každý druhý člověk nezůstává doma, přestože pociťuje příznaky covidu-19.

„Bylo to příliš,“ říká otec

Tereza prý sama působí ve zdravotnictví a čínskou nákazu již prodělala. Proto roušku či respirátor onoho odpoledne na tváři neměla a přela se kvůli tomu i se strážníky. Odmítala také prokázat svou totožnost. Agresi či sprostotu ale vůči nim ale popírá. Jak říká, použila pouze spisovné slovo „řiť“ (tam zasahující strážníky na videu posílá).

S případy, jako byl tento, se v současné době potýkají policisté a strážníci v celé České republice.

„Bylo to příliš,“ zastává se Terezy například její šestaosmdesátiletý otec Zdeněk. Vzpomíná na komunistickou totalitu, kdy ho tehdejší policie (Veřejná bezpečnost) zatkla bez občanského průkazu v restauraci Formanka. Stálo ho to tenkrát padesát korun pokuty… Tereze ale hrozí mnohem vyšší sankce.

Podporu cítí mladá maminka od táty Zdeňka a zbytku rodiny, ale také od sousedství.Zdroj: Deník / Radek Luksza

Pokuta až 3 miliony korun

„Nejvyšší pokuta, kterou může strážník nebo policista uložit příkazem na místě, je 10 tisíc korun. Pokud nejsou naplněny podmínky pro tento způsob projednání přestupku, oznámíme jej k dalšímu řízení správnímu orgánu. Rád bych upozornil, že zde hrozí skutečně vysoké pokuty, fyzické osobě lze za přestupek podle krizového zákona uložit pokutu v řádech desetitisíců, u fyzické podnikající nebo právnické osoby je to až do 3 milionů korun To je ovšem již zcela mimo policii a záleží na správním orgánu,“ uvedl v nedávném rozhovoru pro Deník Milan Kladníček, ředitel městské policie ve Zlíně, kde se rovněž strážníci potýkají s rebelujícími občany.

„Strážníci vykonávají službu ve stejnokrojích a pro veřejnost jsou tak symbolem státu, který by si při zvládání epidemie jistě mohl počínat lépe a obratněji. Proto se stává, že lidé ventilují svou nevoli vůči mužům a ženám v uniformě, kteří současnou situaci ovšem nijak nezavinili a ani nemají možnost podobu předpisů jakkoliv ovlivnit,“ komentoval před několika dny situaci šéf zlínských strážníků Kladníček - VÍCE ZDE

Svoboda vs. oběť

Podle Heleny Hnilicové z Ústavu veřejného zdravotnictví a medicínského práva 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy data výzkumu ukazují na nedostatek sdílení prospolečenských hodnot a ochoty něco udělat pro druhé a pro společnost, když to vyžaduje nějaké osobní oběti. Společnost je rozdělena a je v ní velký podíl těch, kteří preferují osobní svobodu před ohledem na druhé. To se ukazuje v době pandemie jako nevýhodné.

Její slova potvrzují také další odborníci. Například Jan Kulveit, vedoucí vědecký pracovník na Future of Humanity Institute na univerzitě v Oxfordu v rozhovoru pro CNN situaci v Česku komentoval slovy: "Lidé vidí, jakou cenu si vybírají opatření a ne tu, kterou si vybírá virus. Proto přibývá hlasů, které zpochybňují vážnost nemoci, což je nevídané v zemi, kde na ni umírají tisíce lidí."

Podle CNN mohou být Češi náchylnější k tomu, důvěřovat konspiračním teoriím, protože jejich země prošla první vlnou pandemie relativně v pohodě, a to díky včasnému rozhodnutí vše uzavřít. Ve veřejném zdraví se tomu říká paradox úspěchu. Pokud preventivní opatření fungují dobře, mohla by veřejnost podceňovat závažnost ohrožení a domnívat se, že prevence byla ztrátou času.

„Češi nejsou jedineční v tom, že se stanou oběťmi svého vlastního úspěchu, ale vládní neschopnost vysvětlit tyto problémy situaci ještě zhoršuje,“ dodává Kulveit - VÍCE ZDE