/FOTOGALERIE/ Neobvyklý zásah má za sebou lezecké družstvo karvinských profesionálních hasičů. Ti museli transportovat dolů do sanitky muže, který se zranil na střeše vysokého paneláku v Okružní ulici v Karviné-Ráji.

Muž si zlomil nohu na střeše paneláku v Karviné. Dolů mu museli pomoc hasiči. Prosinec 2020. | Foto: HZSMSK

Muž měl zlomenou pravou dolní končetinu a ležel na střeše. "Po stabilizaci končetiny do podtlakové dlahy a po podání léků týmem zdravotnických záchranářů hasiči z karvinské stanice Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje transportovali zraněného muže dolů na nosítkách, položených a upevněných na koši automobilového žebříku. Pak jej přenesli do přistaveného sanitního vozu a zraněný byl převezen do nemocnice," popsal zákrok mluvčí hasičů Petr Kůdela.