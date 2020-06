Šlo například o navlékání korálků nebo plnění obálek. Za každou sliboval třicet korun. Po zájemcích požadoval vstupní poplatek v řádech stovek korun. Celkově získal více než šest milionů korun.

Případem se ve čtvrtek začal zabývat Krajský soud v Ostravě. Státní zástupce tvrdí, že Denis V. svým závazkům nedostál. Zasílal jen bezcenné informace a pokyny. Některým napáleným údajně doporučoval, aby si stejně jako on podali inzeráty a sháněli další důvěřivce do systému. Žalobce jednání kvalifikoval jako podvod, za který hrozí pět až deset let vězení.

CALL CENTRUM

Vzhledem k vysokému počtu obětí bylo vyšetřování velmi komplikované a vyžádalo si nestandardní postup. Vzniklo takzvané policejní call centrum, v němž ve dvou směnách pracovalo zhruba dvacet ochránců zákona. Ti během několika měsíců telefonicky kontaktovali všechny podvedené.

Pomohla jim skutečnost, že lidé, kteří na inzerát reagovali, museli při registraci do programu uvést jako kód své telefonní číslo. Díky tomu policisté vytvořili jejich databázi.

ZRUŠENÝ VERDIKT

Případem se krajský soud zabýval již jednou, a to v roce 2016. Tehdy Denisi V. uložil šestiletý trest. Verdikt ale později zrušil Vrchní soud v Olomouci s tím, že je nutné detailněji vyčíslit škodu. Konstatoval také, že seznam poškozených nemůže být uveden v příloze rozsudku, ale musí být součástí výroku o vině.

Spis posléze skončil u Nejvyššího soudu, podle kterého byla škoda dostatečně specifikována. Senát ale souhlasil s výhradami ohledně seznamu poškozených. Na samotné zrušení verdiktu ale stanovisko Nejvyššího soudu nemělo vliv.

Zdroj: Deník / Jaroslav Perdoch

Krajský soud tak musí kauzu znovu projednat a nově rozhodnout. Denis V. se prostřednictvím své obhájkyně ze čtvrtečního jednání omluvil. Jak ale dříve sdělil, žádnou vinu necítí.

„Nepovažuji se za podvodníka,“ prohlásil. Mimo jiné argumentoval tím, že před několika lety sám reagoval na podobný inzerát muže ze Slovenska, pro kterého vlastně dělal prostředníka a jen propagoval jeho nabídku. Jak zdůraznil, nikoho nenutil platit. Prý bylo na každém, aby se svobodně rozhodl. Jednání bylo odročeno.