Jeho zdravotní stav je ale dobrý. Vyplývá to z vyjádření krajské hygieničky Pavly Svrčinové a Ivy Piskalové z tiskového oddělení FNO.

Podle Svrčinové se jedná o komplikovaný případ. Pětašedesátiletý muž z Novojičínska byl na zájezdu s cestovní kanceláři.

Online reportáž

"Měl ale trošku atypický pobyt, kdy se vlastně v hotelu, kam česká cestovka jezdí, setkal se dvěma skupinami, protože tam byl nějak déle," uvedla Svrčinová.

Dodala, že muž se autobusem vracel domů s jednou skupinou, s níž přicestoval do Brna.

"Přesedal do dalšího autobusu cestovky, kterým jel do Hranic na Moravě. Takže má kontakty asi se 160 lidmi během toho zájezdu," řekla Svrčinová.

Hygienici nyní dávají dohromady seznamy a začínají všechny kontakty prověřovat. Lidé, kteří se vraceli z Itálie, by měli být v karanténě. "Je druhá otázka, jestli autobus, který jel z Brna do Hranic, nejel třeba z Rakouska. Tam by všichni ještě nebyli v karanténě," doplnila Svrčinová.

Podrobnosti nyní hygienici zjišťují. Dávají dohromady seznamy účastníků, kteří se následně dělí podle okresů a krajů jejich bydliště.

Piskalová potvrdila, že muž byl dnes do nemocnice převezen na základě subjektivního pocitu zhoršení jeho zdravotního stavu. "Podle informací, které mám z Kliniky infekčního lékařství, je na standardním oddělení, které jsme vyčlenili pro tyto pacienty," uvedla Piskalová.

Pacienti jsou na oddělení mimo kontakt s dalšími nemocnými. Personál je vybaven speciálními ochrannými prostředky. "Jeho stav je klinicky velmi příznivý. Zatím nevyžaduje umístění na jednotce intenzivní péče," řekla Piskalová.