Úctyhodných 105 let slaví právě dnes Jan Gomola z městského obvodu Ostrava-Jih. „Až po stovce jsem pocítil, že začínám stárnout,“ uvedl s úsměvem Jan Gomola, který je klientem Domova pro seniory v Čujkovově ulici v Zábřehu.

„Těší mě, že i v době různých omezení a zákazů mě mohou navštěvovat mé děti. I když to není tak často, jak jsem byl zvyklý,“ doplnil.

K řadě gratulantů se připojilo také vedení místní radnice. Od starosty Martina Bednáře dostal Jan Gomola dárkový balíček, kde nechybějí ani oslavencovy oblíbené rybí dobroty a kniha s věnováním.

Dárkový koš převzala Eva Czyžová, dcera Jana Gomoly, která včera zavítala na radnici. Starosta Bednář jí přislíbil, že až to podmínky dovolí, Jana Gomolu osobně navštíví.

Jan Gomola se narodil 20. března 1916 v Horní Lomné, kde vyrůstal s pěti sourozenci. „Ještě žije má nejmladší sestra, která je o šest let mladší než já a příští rok oslaví 100 let,“ zdůraznil rodinou dlouhověkost rodák z Horní Lomné.

Senior, jehož stále zajímá společenské dění, se v roce 1922 stal prvním žákem české školy, jednotřídky v Dolní Lomné. Tam také absolvoval školní docházku. Následně se vyučil malířem-natěračem. Pracovní povinnosti jej zavedly na Frýdecko-Místecko, na Slovensko a pak dokonce do Německa, kde jej zastihla druhá světová válka. Tuto svou životní etapu popsal v knize Objevil jsem Katyň.

„Po válce jsem pracoval na stavbách jako vedoucí či v administrativě v Třinci. V roce 1957 jsem koupil starý domek a s rodinou se přestěhoval do Petřvaldu u Karviné. Až do důchodu jsem pak pracoval na šachtě. Vlivem důlních škod však začal domek praskat a objevovaly se další problémy, takže se v domě nedalo bydlet,“ zavzpomínal Jan Gomola s tím, že vzhledem k této situaci musel změnit bydliště - celý rozhovor s Janem Gomolou najdete zde.

V roce 1974 se tak přestěhoval do Ostravy a o dvacet let později se rozhodl jít s manželkou do Domova pro seniory v Ostravě-Zábřehu. V tomto pečovatelském zařízení žije už 27 let. Jan Gomola sice v roce 2003 ovdověl, nicméně radost mu stále dělají dvě dcery, pět vnoučat a tři pravnoučata.