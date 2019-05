Na lavici obžalovaných usedl sexuální predátor (46 let) z Ostravy. Na rozdíl od jemu podobných však nevyhledával dívky, ale chlapce.

Tři roky „lovil“ na internetové dětské seznamce, kde se vydával za dívku kolem šestnácti let. Jeho nejmladší oběti bylo jedenáct let.

„Vydávaje se za dívku ve věku kolem šestnácti let, hledal prostřednictvím dětské internetové seznamky chlapce ve věku kolem patnácti let,“ konstatoval státní zástupce, který přiblížil jeden z řady případů.

„Pod smyšlenou identitou a pod legendou hledání nezávazného flirtu oslovil chlapce. Následně mu za účelem odstranění jeho zábran a vylákání jeho pornografických fotografií zaslal pornografickou fotografii dívky a požádal jej, aby mu na oplátku zaslal fotky, na kterých bude on nahý,“ řekl žalobce s tím, že řada chlapců je past neprohlédla a skutečně mu zaslala intimní snímky.

UVĚŘILI

Jak uvedl jeden z chlapců, s domnělou dívkou si nejprve psali o svých zálibách, škole a dalších běžných věcech. Pak přišly první prosby o fotografii. „Poslal jsem fotky, na kterých jsem byl oblečený,“ líčil chlapec.

Pak následovaly požadavky na odvážnější snímky. „Zaslal jsem fotky od pasu dolů,“ uvedl chlapec, který obdržel lechtivé snímky dívky.

Někteří z oslovených byli naštěstí obezřetnější. „Bylo mi jedenáct let. Po celou dobu jsem si myslel, že komunikuji s dívkou. Neposílal jsem nahé fotky, byl jsem maximálně v trenýrkách,“ uvedl jeden z chlapců.

LÍTOST

Muž se k činu přiznal. „Souhlasím s obžalobou. Vše, co je tam napsáno, je pravda. Lituji toho. Poškozeným se omlouvám, pokud jsem jim způsobil nějakou újmu,“ prohlásil u soudu. Poté využil svého práva a odmítl vypovídat. Ve svých dřívějších výpovědích popsal způsob, jak chlapce „lovil“. „Vydával jsem se za slečnu kolem šestnácti let. Vyhecoval jsem je tím, že jsem jim posílal fotky nahých dívek,“ prohlásil muž, který uvedl, že ho vzrušují mladší chlapci. „Nikdy jsem ale nechtěl uskutečnit setkání naživo. Přes internet mi to stačilo,“ dodal.

Hlavní líčení bylo odročeno. Obhajoba trvá na osobní účasti soudní znalkyně z oboru zdravotnictví, odvětví sexuologie a psychiatrie. Muži v případě uznání viny hrozí jeden rok až pět let vězení. V úvahu přichází i uložení ambulantní sexuologické léčby.