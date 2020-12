POSLEDNÍ FOTA: Covid bere, karvinská pobočka Muzea Těšínska končí. Nejsou peníze

/FOTOGALERIE/ Následující řádky by se mohly přiřadit do seznamu položek s označením Co nám covid vzal. V tomto případě jde o výstavní síň a pobočku Muzea Těšínska v Karviné.

Karvinská pobočka Muzea Těšínska před svým uzavřením. Prosinec 2020. | Foto: Deník / Tomáš Januszek

Od nového roku totiž zůstanou její dveře uzavřeny. O víkendu skončená expozice s názvem Těšínské Slezsko a jeho proměny v době modernizace tak byla poslední. Na začátku týdne lidé z centrály Muzea Těšínska odváželi exponáty zpět do Českého Těšína. Jak Deníku potvrdila Karin Veselá, vedoucí Odboru kultury a památkové péče krajského úřadu, který je zřizovatelem Muzea Těšínska, je to důsledek úsporných opatření. „Aktuální situace kolem covidu nás nutí šetřit. Proto jsme se po dohodě s Muzeem Těšínska rozhodli uzavřít další menší, méně atraktivní pobočky v Karviné a Jablunkově. Pozornost a investice chceme soustředit na nejnavštěvovanější objekty," prozradila Deníku. Ani ředitel Muzea Těšínska Zbyšek Ondřeka z tohoto kroku radost nemá. „Je to pro nás zásah, ale kvůli sníženému příspěvku zřizovatele musíme šetřit," konstatoval s tím, že bohužel přijdou o práci i čtyři průvodci z poboček v Karviné a Jablunkově. Přitom ještě na začátku letošního roku Ondřeka plánoval, že by v karvinských výstavních prostorách mohla být v budoucnu expozice věnování těžbě uhlí a industriálním dějinám regionu. Nepříjemně překvapeni jsou tímto krokem i na karvinské radnici. „Jsme zaskočeni. Nikdo z kraje ani muzea nás o tom ani neinformoval," řekl náměstek karvinského primátora pro školství sport a kulturu Andrzej Bizoń. V Karviné tak zůstal jediný momentálně funkční výstavní prostor – Mánesova síň v městském domě kultury. Během posledních šesti sedmi let skončila galerie Pod věží na Masarykově náměstí, galerie Chagall na zámku i výstavní prostor ve foyeru Obchodně podnikatelské fakulty. O případném převodu právě končící výstavní síně Muzea Těšínska v bývalém Interklubu kraj dosud s městem nejednal. K TÉMATU Velký zájem o exponáty



Ale aspoň nějaká povzbuzující zpráva: po otevření zrekonstruované historické budovy Muzea Těšínska na Hlavní třídě v Českém Těšíně zájem veřejnosti o tamní expozice pracovníky muzea příjemně překvapil. „I když bylo letos otevřeno tak všelijak, spíše krátce než dlouho, tak během tří měsíců po otevření budovy na konci června máme asi čtyři tisíce návštěvníků a jejich reakce na expozice jsou velmi pozitivní,“ dodává ředitel Muzea Těšínska Zbyšek Ondřeka.



Muzeum Těšínska bude do budoucna stát na třech hlavních pilířích, nově otevřené Výstavní síni Muzea Těšínska, Archeoparku v Chotěbuzi a Knížecím domě v Jablunkově. Ten momentálně prochází rozsáhlou rekonstrukcí a v létě roku 2022 by v něm mělo být otevřeno muzeum Trojmezí. Vedle toho Muzeu Těšínska spravuje ještě Kotulovu dřevěnku v Havířově a Památník životické tragédie v Životicích. V loňském roce muzeum uzavřelo pobočky v Orlové a Havířově, tu petřvaldskou vzalo pod svá křídla město.