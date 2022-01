„Bez Raškovky by to nešlo,“ řekl.Ćestmír Mikeska, jenž ve Frenštátě pod Radhoštěm moderuje některé akce, mimo jiné také Raškohrátky, připomínající frenštátského rodáka Jiřího Rašku, připomněl některé Raškovy úspěchy. „Položil základy dnešního areálu skokanských můstku a přispěl k tomu, že tady vyrostly další generace skvělých světových skokanů,“ uvedl mimo jiné Čestmír Mikeska.

Smutné výročí: před 10 lety odešel do skokanského nebe lyžař století Jiří Raška

Bývalá starostka Frenštátu pod Radhoštěm, zastupitelka Zdeňka Leščišinová dodala, že si bude celý život vážit toho, že s Jiřím Raškou, dlouholetým zastupitelem města, mohla pracovat. „Ty chvilky, které jsme spolu zažili, budu mít v srdci navždy. Když to trochu odlehčím, na každém zasedání rady sedím naproti Jirkovi a když se na něj dívám, vidím, že ten jeho táta je tady s námi v jeho podobě a v jeho následovnících. Vždycky si budu vážit toho, co Jiří Raška znamenal, co udělal a jaký byl,“ řekla Zdeňka Lečišinová.

Po symbolické minutě ticha přítomní položily k hrobu květiny a zapálené svíce. Pak se společně vyfotili. Jiří Raška mladší pro Deník a TV Beskyd sdělil, že na hřbitov chodívají s maminkou Věrou Raškovou každý týden. „Já se tady někdy zastavuji, když jedu z práce, zapálím svíčku, pozdravím ho. A člověk si vzpomene také kdykoliv přijede na můstky nebo doma, když něco dělám, vzpomínám si, že jsme to dělali spolu. Jiří Raška také přiznal, že ho jeho otec vychovával tvrdě, že mu nic neodpustil a nedal mu nic zadarmo. „Myslím si, že tím mě dobře připravil do života. Naučil mě, jak se postavit k práci a mnoha dalším věcem, zkrátka ke všemu,“ vyznal se Jiří Raška.

Včetně populární Raškovky. Nová kolekce olympioniků vychází z české vlajky

Úspěšný následovník Jiřího Rašky, vítěz Světového poháru Jakub Janda připomněl, že Jiří Raška je naším prvním olympijským vítězem v zimním sportu. „Dal skokům na lyžích u nás základ, díky němu jsou tady můstky a má spoustu pokračovatelů. Dnes ta doba není jednoduchá, panu Raškovi by se to určitě nelíbilo, ale pracujeme na tom, abychom se vrátili do slavných dob,“ podotkl Jakub Janda.

Na Jiřího Rašku má hodně vzpomínek. „Vzpomínám na jeho památnou hlášku, jako třeba Co bolí, to sílí. Některé byly dost peprné, tak je nebudu zmiňovat. Ale mnohé rady jsem si vzal za své a i díky tomu jsem byl tam, kde jsem byl,“ uzavřel Jakub Janda.

Okolo 2. hodiny odpolední uctili památku Jiřího Rašky také radní a tajemnice Frenštátu pod Radhoštěm u jeho pamětní desky umístěné v podloubí radnice.