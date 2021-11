V roce 2015 upozornili Krnované projektanty, že navržené křižovatky obchvatu s Hlubčickou a Petrovickou ulicí budou rizikové. Projektanti Ředitelství silnic a dálnic ŘSD poprvé představil veřejnosti konkrétní podobu obchvatu Krnova 1. října 2015.

Zdroj: DENÍK / Fidel Kuba

Martin Staněk z Dopravoprojektu (v šedém) a Lubomír Hýbl z ŘSD (v oranžové košili). autor: Deník/Fidel Kuba

V zaplněném sále kina Mír se zvedla vlna nevole, když se Krnované dozvěděli, že křižovatky s Hlubčickou a s Petroviskou ulicí budou průsečné, a že tudy budou auta projíždět až devadesátikilometrovou rychlostí. Projektanti vysvětlili Krnovanům, že vzhledem k očekávané intenzitě dopravy nepotřebuje obchvat žádné semafory, kruhové objezdy ani omezení rychlosti.

Navíc projektanti ujistili místní občany, že obchvat nenavrhují pro sebe, ale pro ně. A pokud se Krnovanům obchvat v navržené podobě nelíbí, nemusí se stavět, protože v České republice je dost jiných měst, které tento typ obchvatu chtějí.

Jak může současné řešení obchvatu zmást řidiče názorně ukazuje případ, ke kterému zde došlo 7. listopadu po setmění. Polský řidič BMW ve věku 26 let přijížděl k obchvatu od polských hranic po Petrovické ulici. Nerespektoval dopravní značku „dej přednost v jízdě“ a vjel na obchvat, přestože tudy právě projížděla Dacia Duster.

Řidič Dacie mířil po obchvatu od Opavy směrem na Krásné Loučky. Přímo v prostoru křižovatky tak došlo ke střetu, při kterém byla Dacia odmrštěna přímo na nově instalovanou dopravní značku a poté narazila do svodidel. Řidič Dacie ve věku 36 let a jeho spolucestující ve věku 15 let byli převezeni na ošetření do krnovské nemocnice.

„Orientační dechové zkoušky vyzněly u obou řidičů negativně a celková hmotná škoda na majetku byla vyčíslena na nejméně 365 tisíc korun,“ uvedl k nehodě policejní mluvčí René Černohorský.Havárie ukazují, že řidiče, kteří přijíždí ke křižovatce s obchvatem po Petrovické nebo po Hlubčické ulici, snadno splete změna přednosti v jízdě. Další velký problém jsou řidiči na obchvatu, kteří nedodržují rychlost omezenou na padesát kilometrů.

Neuvědomují si, že projíždí po nezkolaudované stavbě, kde řidiči ještě nemají zažitou změnu přednosti.Vedení města Krnova považuje průsečné křižovatky na obchvatu za příliš nebezpečné a usiluje o vytvoření kruhových objezdů v Petrovické i v Hlubčické ulici. Radnice prosazuje prakticky stejná opatření, jaká v říjnu 2015 požadovali Krnované při první veřejné prezentaci obchvatu. Tehdejší vedení města se postavilo na stranu projektantů ŘSD s odůvodněním, že lepší je postavit v Krnově špatný obchvat než žádný.Také policisté po prvních zkušenostech s obchvatem žádají změny.

„Policisté krajského ředitelství iniciovali několik změn, a to například dopravního značení,“ uvedl policejní mluvčí René Černohorský.