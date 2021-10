„Policisté přijali oznámení, které se týkalo možného podezření s ,kupčením´ s volebními hlasy v jednom z obvodů na Ostravsku. Nyní zjišťujeme všechny informace a okolnosti,“ uvedla mluvčí moravskoslezské policie Pavla Jiroušková.

Jak Deník zjistil, jde o jeden z okrsků v Ostravě-Přívoze, jehož volební místnost se nacházela ve Waldorfské základní a mateřské škole. Podle nepotvrzených informací zde někdo kupoval hlasy za tři sta korun.

„Je to obvod, kde se moc nevolí. V pátek byl klid, v sobotu dopoledne ale najednou začaly ve velkém chodit celé rodiny. Téměř nikdo neměl hlasovací lístek, brali si je až ve volební místnosti,“ uvedl člověk obeznámený s případem, podle kterého tito voliči zřejmě všechny volební lístky zahodili již dříve s tím, že k volbám nepůjdou. Poté je ale něco přimělo ke změně názoru.

Zaplať!

„No, slyšeli jsme o tom. Ale my jsme nevolili,“ dozvěděli jsme se od ženy z domu nedaleko volební místnosti. „Ale tamti chlapi tam šli,“ ukázal chlapec, pravděpodobně její příbuzný. „Buď zticha. My vůbec nic nevíme, volby nás nezajímají,“ okřikl klučinu starší muž.

„Dej tisícovku a řeknu ti, jak to bylo,“ prohlásila mimo mužův doslech žena, s níž jsme předtím mluvili. Po našem odmítnutí jen mávla rukou, řkouc: „Jak chceš.“

Vzápětí se Deník vydal na nedaleké místo, kde se nacházely sutiny a odpad. „Mladík, probírající se věcmi, nejprve na dotaz, zda volil za tři stovky, odpověděl, že ano. Vzápětí však dodal, že to špatně pochopil, a že vlastně nevolil. „Dej mi aspoň stovku a řeknu ti víc,“ řekl vzápětí tajemně.

V té chvíli se objevil muž, který svým oblečením a vystupováním dával jasně najevo, kdo má hlavní slovo. Mladíka důrazně napomenul. „Tady se vůbec nic nedělo,“ rázně utnul diskusi. Na dotaz Deníku, zda tady byla v sobotu policie, více lidí suverénně odpovědělo, že ne.

Policie

„Ano, přijela policie a celou záležitost si převzala. Kvůli podezření z kupčení zapisovatel kontaktoval úřad a pak policii,“ dozvěděli jsme se od členů komise.

Podle dostupných informací volební komisi informovali dva muži, kteří se o údajném kupčení dozvěděli v nedalekém obchodě s potravinami nebo před ním. „Nevím, co bylo před obchodem, ale tady určitě nikdo o kupování hlasů nemluvil. Ano, byli tady dopoledne lidé a ptali se, kde je volební místnost, ale to bylo tak vše,“ řekla prodavačka.

Policisté přijali dnes oznámení, které se týkalo možného podezření s "kupčením" s volebními hlasy v jednom z obvodů na Ostravsku. Nyní zjišťujeme všechny informace a okolnosti. — Policie ČR (@PolicieCZ) October 9, 2021

Podezření

Podezření vyvolalo i chování voličů ve volební místnosti. Jelikož drtivá většina neměla volební lístky, dostala je od členů komise. Po vhození jednoho lístku v obálce však i přes výzvy téměř nikdo nevyužil možnosti odhodit zbývají lístky v určené krabici. „První, co člověka napadne, je, že někomu mohli odnést zbývající lístky, aby dokázali, že do urny hodili právě lístek se scházejí stranou či uskupením. Ale je to jen moje spekulace,“ uvedla žena, kterou jsme zastihli před školou.

Klidný průběh

Jinak byl průběh voleb v Moravskoslezském kraji poklidný. Ochránci zákona pouze v jedné z volebních místností řešili nerespektování protiepidemického opatření. Šlo o voliče, který si odmítl nasadit roušku. „Věc bude oznámena příslušnému správnímu orgánu k projednání,“ uvedla policejní mluvčí Pavla Jiroušková. Policisté v průběhu pátku a soboty vyjížděli i k dalším oznámením, která se ale nepotvrdila.