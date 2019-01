Sněžení z uplynulých dní výrazně zlepšilo podmínky ve skiareálech v Beskydech. Například na Bílé napadlo do čtvrtečního rána patnáct až dvacet centimetrů nového sněhu, na vrcholcích hřebenů bylo dokonce více než třicet centimetrů prašanu.

Sněžilo i v průběhu včerejšího dne, na sjezdovkách v Bílé bylo okolo půl metru sněhu.

„Kromě toho, že sněží, tak zasněžujeme, abychom co nejdříve mohli spustit modré sjezdovky,“ uvedli včera pracovníci skiareálu Bílá na svých webových stránkách. Na své si v Bílé přijdou také běžkaři, včera měli k dispozici upravenou třiatřicetikilometrovou trasu z Bílé přes Konečnou, Bílý Kříž a Gruň zpátky na Bílou, kromě toho můžou vyzkoušet dvacetikilometrovou trasu mezi Bílou a Mezivodím.

Díky sněžení by měli o víkendu obnovit provoz v lyžařském areálu Biocel Zlatník a také na Visalajích, kde spoléhají na přírodní sníh. Ve skiareálu Malenovice plánují v pátek a sobotu spustit také večerní lyžování, a to od 17.30 do 20.30 hodin. Každodenní večerní lyžování nabízí skiareál Opálená v Pstruží. Mimo provoz prozatím zůstává ski areál Řeka.

Vydatně sněžit by mělo v horských oblastech také o víkendu. Například na Lysé hoře leželo včera ráno zhruba metr a půl sněhu.

V Těšínských Beskydech je v provozu skiareál v Mostech u Jablunkova. Zatím ale nejezdí nová sedačková lanovka, v provozu je ale poma a sjezdovka nad hotelem Grůň. Sněhová pokrývka je 20 cm a vlek je v provozu od 08.30 do 16 a od 17 do 21 hodin. Skiareály v Řece a na Severce jsou stále mimo provoz.

To na druhé straně hranice se lyžuje ostošest. Střediska v Istebne, v Ustroni i ve Wisle jedou naplno, v Istebne mají na sjezdovkách okolo 60 cm sněhu a provoz je až do 21 hodin. V Sošově se zatím jezdí jen z poloviny kopce, horní část nemá zasněžování a sněhu ještě není dostatek.

Včera propukla lyžařská sezona i v momentálně nejmodernějším středisku v Beskydech ve Szczyrku nedaleko Bielska-Bialej. Na sjezdovkách je tam od 20 do 80 cm sněhu a v provozu jsou všechny lanovky a sjezdovky.

V Jeseníkách se radost z ohlášené sobotní velké sněhové nadílky mísí s obavami z nevlídně zatažené oblohy a možná i z mlhy. Horská služba Jeseníky v těchto dnech hřebenové tůry rozhodně nedoporučuje a také vyhlásila třetí stupeň z pětibodové škály lavinového nebezpečí. To znamená riziko na svazích, které jsou strmější víc než třicet stupňů.

Pro milovníky přírodního sněhu jsou podmínky v zimních střediscích Jeseníků ideální a to by ještě přes víkend mohlo připadnout až půl metru nového sněhu. Díky příchodu mrazů a sněhových přeháněk nemají o sníh nouzi ani lyžařská střediska v nižších polohách. Například vlek ve Vraclávku u Krnova v nadmořské výšce 600 metrů má na sjezdovce půl metru sněhu, jede naplno a nabízí i večerní lyžování.