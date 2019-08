Na dračí loď se vejde dvacet pádlujících lidí a posádek v závodě na Slezské Hartě bylo šedesát, už jen to je dvanáct set lidí plných elánu. A další tisíce diváků jim fandily.

„Proč? Protože Slezská Harta je překrásná, má nádherné okolí a dračí lodě jsou skvělá zábava a úžasná podívaná,“ vysvětlovala divačka Veronika Svobodová z Olomouce, co ji přivedlo k návštěvě.

Dívat se bylo na co, hlavní program proběhl v sobotu, kdy se po celý den jel závod na dvě stě metrů. Občas okolo projela půvabná výletní loď Santa Maria, s ukázkou své techniky se na hladině představili profesionální hasiči, diváci mohli vidět vodní skútry i obojživelnou čtyřkolku. O bezpečnost závodníků i návštěvníků dbali na hladině v člunech policisté, vodní záchranáři a tým dobrovolných hasičů ze Dvorců. Zdravotníci z krnovské nemocnice poskytli pomoc necelé dvacítce lidí, vedle epileptického záchvatu měli případ poštípání od vos, tržnou ránu na noze či jednomu člověku odstraňovali hned tři klíšťata z nohy.

Na dračích lodích se sešly posádky z okolních obcí. V některých byl problém složit posádku, protože občas někdo na poslední chvíli nemohl, ale povedlo se. „Lidi to dalo dohromady, chtěli hlavně reprezentovat svou obec,“ řekla starostka Meziny Stanislava Slováková.

Mnohé týmy se účastní pravidelně, i když nemají možnost trénovat na lodích, fyzičku si udržují třeba v tělocvičně při nejrůznějších společných sportovních akcích. „Dvorečtí bohové to nechávají osudu. Náš tým spolu už nějaký ten rok jezdí, jen se občas o někoho doplní. Jde o to, aby se lidi pobavili. Pravidelně se účastní i starosta z naší polské partnerské obce Strzeleczki,“ řekl Jan Božovský ze Dvorů z posádky Dvorečtí bohové.

Na letošním ročníku nechyběl tým Světlohorská tsunami, který byl jednou ze tří posádek, které stály na startu prvních dračích lodí na Hartě v roce 2014. „Jsem rád, že se to dostalo do povědomí a zájmu lidí a z dračích lodí je taková zábava a tak velká a skvělá akce,“ hodnotil Josef Fiedler z Leskovce nad Moravicí, který závod dračích lodí na Hartě založil a několik let organizoval. Od loňského ročníku si pořadatelství převzal Mikroregion Slezská Harta.

„My tu máme dnes prezentaci z Veslařského klubu, máme zde z Přerova mistry republiky a skif a dvojskif na ukázku. Od podzimu budeme opět pokračovat ve veslařském kroužku v Bruntále,“ vyprávěl Josef Fiedler, který se pustil do další aktivity a chce na Hartu přivést veslařský sport.