Z Ostravy-Svinova vyjíždí rychlík linky R27 v 8 hodin, na opavském východním nádraží pak pasažéři v 8.33 hodin přestoupí do autobusu linky 266 (na přestup mají devět minut).

Autobus na konečnou zastávku Leskovec nad Moravicí (rozcestí Bohdanovice) přijíždí v 9.21 hodin. Z tohoto místa to je k přehradě Slezská Harta už jen pár kroků. Zpět autobus odjíždí v 16.30 do Opavy a odtud pak v 17.37 vyjíždí vlak R27 do Ostravy-Svinova. Do této stanice vlak přijíždí minutu před 18. hodinou.

A na kolik vás takový výlet přijde? „Na 24hodinovou celosíťovou jízdenku ODIS za 200 korun může po dobu hlavních letních prázdnin (to znamená do 31. srpna) cestovat až pět cestujících, z nichž však nejvýše dva mohou být starší 15 let. Od 1. září lze takto cestovat pouze o víkendech nebo státem uznaných svátcích,“ upřesnil Martin Dutko, jednatel společnosti KODIS.