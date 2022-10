Podniková prodejna Hedvy se stala vyhlášenou turistickou atrakcí Rýmařova. Láká zájezdy turistů z celé republiky. Lidé rádi spojí nákup s exkurzí do historie i současnosti českého textilnictví.

Rýmařovští textiláci vytvořili speciální kolekci snad pro každý svátek v roce. Nabídka Hedvy může klidně posloužit jako kalendář svátků. Stačí si projít říjen. Mezinárodní den kuchařů 20. října? Hedva navrhla a vyrobila stylové zástěry. Světový den žen žijících na venkově 15. října?

Tyto dámy jistě potěší hedvábný šátek k lidovému kroji nebo přehoz přes duchny. Nebo replika krojové stuhy s vytkaným květinovým vzorem. Na Světový den zraku 13. října se ideálně hodí kravata s brýlemi.

Co si obléct na Pražský hrad?

A co Světový den standardů, který připadá na 14. října? Hedva má k dispozici vlastní experty na standardy v odívání neboli dress code. Ne každý má po ruce knížky s radami Ladislava Špačka kam vyrazit ve fraku nebo kdy sáhnout do šuplíku pro manžetové knoflíčky. Co na sebe, když dostanete pozvánku na Pražský hrad, ples v opeře, státní ceremoniál nebo aristokratickou svatbu?

V Hedvě vám poradí, že do nejvyšších společenských kruhů patří striktní White tie, což je nejformálnější dress code. Ovšem pozor, pokud by se významná událost odehrávala po 18 hodině. Pak už je třeba zvolit standard Black tie. „K White Tie ani k Black tie nepatří hodinky!,“ připomíná Hedva standardy etikety.

Halloween i státní svátek ČR

Na vášnivé rybáře a myslivce myslí Hedva celoročně. Atmosféru podzimu si doma nejlépe vychutnáte s novou kolekcí s výšivkami slunečnic. Vznik Československa 28. 10. si dnes v České republice připomínáme jako nejvýznamnější státní svátek.

„Dne 28. října 1918 byla na Václavském náměstí v Praze vyhlášena samostatnost pro národy bývalého Rakousko-Uherska, a tím se začaly psát nové dějiny pro vzniklé státy. Pro tento významný den a jeho oslavu si můžete objednat některý z polštářů s motivy Karel IV. nebo Korunovační klenoty, pánskou kravatu ve stejném motivu nebo v motivu sv. Václava. Případně výrobky z trikolory,“ doporučuje Hedva českým vlastencům. A těm, kdo se 31. října chystají slavit Halloween, jistě přijde vhod kapesníček, polštář nebo zástěra s dýněmi.

Legendární prodejna v rekonstrukci

Eva Tatoušková navštívila Hedvu v Rýmařově v září, a pak nešetřila pochvalnými slovy. „Tedy vážení, třikrát jsem se vrátila do prodejny, abych se kochala tou krásou! Těch barev a vzorů… Jedna z posledních českých fabrik na látky, a že jsme jich tu měli. Vždyť byli jsme textilní velmoc. Velké díky všem, kteří to nevzdali, a jedou dál. V prostorách, kde v době největší slávy pracovaly stovky lidí, dnes jich tu najdete ani ne čtyřicet. Nevzdali to a přes všechny překážky jedou dál. Takže až budete shánět vánoční dárky, kupte třeba kravatu z Hedvy. Podpořme České výrobce,“ shrnula své dojmy z výletu Eva Tatoušková.

Od poloviny října je tato legendární rýmařovská prodejna Hedvy uzavřena kvůli rekonstrukci. „Radikálně měníme její celkový vzhled, abychom vám zpříjemnili vaše nákupy. Zkrášlování prodejny bude probíhat přibližně dva týdny. Stavební úpravy v prodejně postupují pomalu ale jistě. Vznikl krásně velký prostor, a to je jen dobře. Těšíte se na výsledek?“ informuje prostřednictvím facebooku tým Hedvy Český Brokát. V době uzavření rýmařovské prodejny si zákazníci mohou po telefonické domluvě objednané balíčky vyzvedávat u rampy.

Pražská prodejna po sto letech skončila

Kromě Rýmařova má Hedva další prodejny v Brně a v Moravské Třebové. Koncem srpna 2022 přišla smutná zpráva, že legendární pražská prodejna Na Příkopě bude po více než sto letech trvale uzavřena. Legendární pražská „prodejna nákrčníků“ se v rámci poválečného uspořádání dostala právě pod správu rýmařovské textilky.

„Prodejna nákrčníků neboli kravat a motýlků měla v Praze více než stoletou tradici. V ulici Na Příkopě měla svůj obchůdek firma Edgerer&Masarek, která jej v roce 1929 nechala vybavit vestavěným nábytkem ve stylu Art-Deco. Tento originální nábytek se zásuvkami na uložení kravat si v současnosti můžete prohlédnout v rámci prohlídek vedených Městským muzeem Rýmařov v sídle naší firmy na Opavské ulici v Rýmařově. Prodejna kravat Na Příkopě je něco, co tady bylo tak nějak odjakživa. Proto nás velice mrzí, že musíme tuto tradici přerušit. Pokud jste měli naši prodejnu rádi a chodili jste sem nakupovat, pak vám můžeme nabídnout malé "bolestné" v podobě pozvání na prohlídku dřevěného mobiliáře, který byl ministerstvem kultury prohlášen za kulturní památku,“ komentovala Hedva tuto smutnou událost.

Přesto Pražané občas dostanou příležitost obdivovat práci rýmařovských textiláků. Hedva se spojila s módní návrhářkou Lenkou Mulabegovič, aby představila krásu brokátu a saténu v Praze na letošním Designbloku, což je zřejmě největší přehlídka designu a módy ve střední Evropě. Návrhářka se inspirovala slavnými surrealistickými umělci a jejich ambicemi změnit svět, když přetvořila materiál Hedvy do snových modelů kolekce Mi fashion label.

Ve spolupráci s textilní výtvarnicí Sárou Matysovou zase v Hedvě utkali obří dílo pod multidisciplinární značkou IHOR. „Je to určitě největší desén, který jsme v Hedvě Český Brokát utkali. Celý vzor má přes tři metry a zatkali jsme do něj přes 40 tisíc útků. Příprava vzoru trvala 40 pracovních hodin a samotné tkání pak 90 minut,“ představuje Hedva Český Brokát pozoruhodnou spolupráci s další významnou výtvarnicí. Textiláci z Rýmařova samozřejmě vyrazili do Prahy na Designblok 2022, aby viděli výstavu své práce na vlastní oči.