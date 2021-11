Strážníky, úředníky, chlapy z úklidové čety ani zástupce médií po návštěvě „kolonie“ asi už nikdo nepřesvědčí, že tu poslední léta bydleli jen nenápadní, neškodní a nejchudší lidé. Městská policie nasadila ráno do akce hned tři psovody, ale jejich zvířat nebylo zapotřebí. Žádný odpor obyvatel se nekonal. Před neznámou návštěvou rychle zmizely jen mourovatá a černobílá kočka.

Slum na Zárubku nedaleko řeky Ostravice měl spodní branku s padacím mostem otevřenou a horní šla snadno vyháknout. Žena bez přístřeší Martina nakonec raději sama otevřela dveře hlavní chatrče, které se chystal pracovník technických služeb vypáčit. Bezdomovec Dan doma nebyl (vykonává asi veřejně prospěšné práce). „Dvakrát jsme vás v pondělí upozornili, že v úterý ráno tu nemáte být,“ připommněla hlídka. A vykázala bezdomovkyni z lokality pryč.

Martina si odnesla lampičku a malou taštičku, prý ji to stačí. Odpovídá jednoslabičně a vytrácí se za železničními kolejemi. Danovi se nedá dovolat (byť v předchozích dnech Deníku sliboval vyjádření z „druhého úhlu pohledu“). A nikdo další v areálu za žiletkovými dráty nepobývá. Lesáci startují motorové pily, prořezávají porost, uklízeči odnášejí pryč první věci.

„Kaj za šichtu,“ chytají se za hlavy chlapi v oranžových vestách při pohledu na to, co po Danovi, Martině a jejich kamarádech zůstává. Po asi šesti letech „kolonizování“ Zárubku tu není pouze obrovský nepořádek, ale doslova hromady všemožného dílenského nářadí a vybavení. Vypadá to, že zde donedávna fungoval jakýsi cykloservis.

„Hupcuk! Bude se hodit, až to začneme strhávat,“ chlubí se předák úklidové čety nalezeným řetězovým navijákem. Vedle v díře v zemi jsou tři plynové bomby, okolo se – v lese bez přívodu proudu – povalují prodlužovací kabely a elektrické zařízení. Kadibudka ve svahu má důmyslný svod, záchodový zvon je přidělaný na francouzské berli.

Co všechno se nachází uvnitř příbytku? Přítomní nechtějí věřit svým očím. U vstupu sprchový kout i umyvadlo, z něhož opravdu teče čůrek (nad chatrčí je sud na vodu), v hlavní místnosti jsou čidla na pohyb spouštějící LED osvětlení. Po „paní domu“ zbývá na posteli slušná zásoba šminek, kolem má rozvěšeno prádlo včetně košilky. Na stole je tolik injekčních stříkaček, že strážníci hned klušou pro sběrný kontejner. „Desítky,“ popisují. A ukazují na tablety, krabici od iPhonu či haldu na sebe navršených notebooků. Kdoví, zda důkazy hospodaření „kolonistů“ na Zárubku nepředají zčerstva i kolegům z Policie ČR.

„Proč si to neodstěhovali?“ zvedá oči zástupkyně slezskoostravské radnice od zásoby brambor v bedně k solárním panelům na střeše vrchní chatrče. Dan s Martinou do úterka používali „alternativní“ zdroje energie, v jejich příbytku byly i nabíječky, rozvodná elektrická skříň, zásuvky. Všechno odtud nicméně půjde do sběrného dvora. Likvidace místa nejspíš potrvá několik týdnů. Zimu budou muset obyvatelé slumu strávit jinde.