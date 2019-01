/FOTOGALERIE, PŘEHLED CEN SKIPASŮ V KRAJI/ Většina areálů v Beskydech a Jeseníkách, ale i níže položených oblastech už začala se zasněžováním a brzy se začne lyžovat. Ceny skipasů někde zústaly stejné, jinde podraží, pro lyžaře je připravena také řada novinek. I v ostravském lyžařském areálu Skalka Family Park už technika vyrobila první sníh, který se bude postupně nahrnovat na svah.

Nízké teploty a časté sněžení v posledních dnech přimělo k nastartování zasněžovacích děl i v níže položených areálech. Lyžaři se tak co nevidět dočkají začátku letošní sezony. Někde otevírají nové sjezdovky, jinde alespoň investovali do modernějších lanovek, bufetů nebo zasněžovacích systémů. Ceny skipasů i proto místy podraží.

Někteří lyžaři ale dávají přednost raději polskému komfortu. A proč by ne, vždyť k sousedům je to coby kamenem dohodil a třeba na Jablunkovsku jsou skiareály povětšinou zastaralé a příliš se do nich neinvestuje. Nejčastěji vyrážejí lyžaři z Karvinska a Těšínska do Wisly, kde je hned několik poměrně moderních skiareálů, najdete je také v Ustroni, odkud z polské strany vede sedačková lanovka na Čantoryji.

Velmi oblíbené jsou také areály v Istebne. Díky mrazivému počasí tam vlekaři momentálně intenzivně zasněžují a na přírodní sníh nafoukávají další centimetry tak, aby se možná už příští týden mohlo začít lyžovat.

Pokud jde o ceny za skipasy, pohybují se za hranicemi od 35 zlotých za dvě hodiny a kolem 80 až 90 zlotých (tedy asi pěti set korun) na celý den. Na české straně hranice mohou polským střediskům „konkurovat“ umělým zasněžováním pouze střediska v Bukovci, Mostech u Jablunkova a v Řece, kde je nejdelší uměle zasněžovaná sjezdovka v Beskydech. Deník vám nabízí ucelený přehled z desítky lyžařských areálů.

SKI AREÁL BÍLÁ

Jeden z nejnavštěvovanějších lyžařských areálů v Moravskoslezských Beskydech už tradičně investoval do obnovy části zasněžovacího systému. Nové, vyšší, však budou i ceny skipasů. Základní celodenní „jízdenka“ v hlavní sezoně zdraží zhruba o deset procent na 530 korun. V období vedlejší sezony bude skipas o sto korun levnější. Zájemci je mohou zakoupit také v e-shopu.

Denní skipas: 530 korun (děti 400 korun)

SKI AREÁL MALENOVICE

Na návštěvníky v Malenovicích čeká několik novinek. „Restauraci a penzion jsme rozšířili o pevný venkovní bufet a také jsme prodloužili trasu večerního lyžování ze 450 metrů na úroveň mamuta, tedy na 800 metrů,“ uvedl provozovatel areálu Radovan Švrček s tím, že půjde o jedno z nejdelších večerních lyžování v Beskydech. Ceny celodenních skipasů zůstaly stejné jako loni, zdražily jen tříhodinové vstupy.

Denní skipas: 430 korun (děti 340 korun)

SKI AREÁL ŘEKA

Novinka v podobě občerstvení čeká i na návštěvníky beskydské Řeky. „V našem areálu letos návštěvníkům nabídneme nový bar přímo na naší nejdelší sjezdovce. Rozšířili jsme navíc půjčovnu lyží a dalšího vybavení, včetně naší zasněžovací techniky,“ uvedl provozovatel Ski areálu Řeka Jan Cienciala s tím, že ceny skipasů zůstaly na stejných cenách jako loni.

Denní skipas: 370 korun (250 děti korun)

SKI PARK GRUŇ

O pár korun více než loni vytáhnou z kapes lyžaři ve Ski parku Gruň ve Starých Hamrech. Čekají je za to ale novinky. Jaké? „Více instruktorů a větší cvičící plocha v rozšířené lyžařské školce a škole. Dále větší bezpečnost díky rozšíření záchranných sítí a matrací. Máme i nové sněžné dělo nebo voskovačku lyží a snowboardu, přičemž navoskování lze provést na počkání,“ popsal změny výkonný ředitel areálu Kemal Rušitovič.

Denní skipas: 490 korun (děti 380 korun)

SKI AREÁL KOPŘIVNÁ

Největší novinky na jesenických sjezdovkách připravili v Malé Morávce. Jde o novou, téměř kilometr dlouhou červenou sjezdovku a šestisedačkovou lanovku. „Vyhřívaná sedačka díky odpojitelnému systému ve stanici prakticky zastaví a umožní pohodlný výstup i nástup, navíc bude kryta jakousi bublinou chránící cestující před sněhem a větrem,“ řekl Libor Petrů, vedoucí Ski areálu Kopřivná, kde ceny skipasů patrně podraží o desítky korun.

Denní skipas: loni 500 korun (děti 350 korun)

SKI ARÉNA KARLOV

Novou dráhu pro lyžaře připravil i areál Ski Aréna Karlov. Skoro kilometr a půl dlouhá sjezdovka bude určena pro rodiče s dětmi a začínající lyžaře. „Půjde o jednodušší dráhu, která bude mít dobré podmínky pro učení a trénink lyžařů,“ uvedla Veronika Lempochnerová ze Ski Arény Karlov. I v Karlově přesto, že už začali zasněžovat kopce dolaďují loňský ceník a očekávají mírný nárůst cen za skipasy.

Denní skipas: loni 500 korun (děti 350 korun)

SKI AREÁL PRADĚD

Na Pradědu se hlavní změny chystají v lyžařské škole. „Nacházíme se v Národní přírodní rezervaci a změny na sjezdových trasách nemohou být tak velké, jako u našich sousedů, ale chceme otevřít pro dětské lyžaře hřiště a malý vlek, na kterém by mohli začít s lyžováním,“ prozradila Renata Figurová ze Ski areálu Praděd. Na Pradědu se na ceníku také ještě pracuje, ale ceny by se měly podobat těm loňským.

Denní skipas: loni 500 korun (děti 350 korun)

ČERVENOHORSKÉ SEDLO

Také na druhé straně jesenických vrcholů se rozhodli k drobným úpravám. Nové turnikety by měly zajistit rychlejší odbavení. „Dále jsme propojili sjezdovku mezi Velkým Klínovcem a rodinnou modrou sjezdovkou a povedlo se nám dokončit zasněžovací systém na Severních svazích,“ přiblížil další novinky vedoucí areálu na Červenohorském sedle Martin Dubský s tím, že ceníku se novinky nijak nedotknou.

Denní skipas: 440 korun (děti 320 korun)

SKI AREÁL VAŇKŮV KOPEC

V Horní Lhotě mezi Ostravou a Opavou už příznivé počasí umožnilo začít se zasněžováním. „Když na sníh šlápnete, jsou to zatím asi jen dva centimetry. Ve čtvrtek v noci jsme měli nachystáno patnáct děl, ale bohužel nemrzlo, takže jsme stroje nespustili. V příštích dnech však má jít teplota pod nulu a měli bychom zasněžit většinu svahu. Provoz tak určitě brzy zahájíme, a to i na dětské sjezdovce,“ řekl ředitel Vaňkova kopce Václav Kurka.

Denní skipas: 360 korun (děti 260 korun)

SKALKA FAMILY PARK

Lyžařský areál ve Vřesině na Ostravsku, určený zejména pro děti od tří do dvanácti let s doprovodem rodičů, se pro tuto sezonu může pochlubit unikátním zasněžováním, přesto sezonu spustí až přibližně za tři týdny, kdy sjezdovku dosněží klasickou technologií. Další novinkou je dětské bruslařské kluziště s rozměry přibližně 20 na 15 metrů a také pravidelná kyvadlová doprava vyjednaná s dopravním podnikem.

Na výrobě sněhu se podílí nová technologie, kterou jim mohou závidět i v horských střediscích v Jeseníkách či Beskydech, a tak stará sněžná děla zatím mohou odpočívat. Skalka je teprve třetím areálem v Česku, kde tento zasněžovací kontejner mají, a na Moravě a ve Slezsku je dokonce jediný. A v čem že je tak jedinečný?

„Takto vzniklý sníh taje téměř třikrát pomaleji než běžný technický, nikoliv přírodní sníh. Navíc nám umožní zasněžovat až do plus dvaceti stupňů Celsia,“ rozplývá se nad novou vymožeností ředitel areálu Luboš Hoza.

Denní skipas: 350 korun (děti 250 korun)