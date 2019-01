Ostrava - Na počátku byla lidská naštvanost na to, že silnice jsou děravé jako cedník. Na konci je systém pomáhající s odstraňováním výmolů.

Zdá se vám, že cesty v našem regionu jsou v současnosti neuvěřitelně rozbité? Dlouhá zima se negativně projevila na stavu vozovek, na kterých tak je podle Správy silnic Moravskoslezského kraje (SSMSK) o patnáct procent více výtluků než loni. Na druhé straně mohou být ale zdejší řidiči i spokojeni. Moravskoslezský kraj totiž zvládá ve srovnání s jinými kraji opravovat nejvíce děr na cestách.

Vyplynulo to ze statistik projektu Výmoly.cz, ve kterém rozbité úseky silnic mapují přímo řidiči fotky výtluků posílají na internet a silničáři se na základě těchto informací snaží zjednat nápravu.

„Denně jsem cestoval mezi Kopřivnicí a Novým Jičínem a jeden z úseků cesty byl tehdy v naprosto dezolátním stavu. Dneska už je opravený, ale před zhruba pěti lety byl opravdu v katastrofálním stavu. Tak se zrodil nápad vytvořit projekt Výmoly.cz, který bude upozorňovat na děravé silnice," přibližuje vznik projektu jeho autor Petr Čaník.

Užitečnost internetového projektu vidí v tom, že se silničáři rychle dozvědí o výtlucích v cestách, které zatím nezaznamenali. Pro řidiče to pak má pozitivní efekt, kdy vidí, že výtluk, na který upozornili, byl v krátkém časovém období opraven. S jeho slovy souhlasí i Milan Novák, technicko-provozní náměstek SSMSK.





„Zpočátku jsme měli k projektu Výmoly.cz nedůvěru, dnes ho ale intenzivně využíváme. Postupem času jsme totiž zjistili, že je pro nás užitečný. Nejenže ho sami sledujeme, ale dostáváme teď i přímo do e-mailu upozornění na výtluky, které řidiči v našem regionu zaznamenali, a my je pak můžeme rychleji opravit," vysvětluje Milan Novák.

Po tuhé zimě je v Ostravě dvakrát víc výtluků

Tak děravé cesty jako letos snad silničáři v Ostravě ani nepamatují. Dlouhá zima se na stavu vozovek podepsala velmi negativně – podle současných odhadů je na nich oproti loňsku dvojnásobné množství výtluků. „S opravami studenou balenou směsí jsme začali na nejexponovanějších místech už v průběhu ledna. Nyní používáme teplou balenou směs, která umožňuje kvalitnější a trvalejší opravu silnic," uvedl ředitel Ostravských komunikací Daniel Lyčka. Zalepení všech děr v ostravských silnicích by mělo přijít zhruba na sedm milionů korun. V terénu jsou v těchto dnech nepřetržitě dvě pracovní čety, které k opravám využívají také víkendové směny.

Letos se podle něj začíná s opravami trochu později, protože obalovny začaly kvůli počasí vyrábět směs na záplatování silnic až v těchto dnech. Na zalepení výtluků v kraji letos půjde padesát milionů korun a většina by jich měla být odstraněna už do letních prázdnin.

Ty nahlášené na projekt Výmoly.cz, který vstupuje do třetího ročníku, u nás bývají odstraněny dokonce během několika málo dnů. Jinak by na ně silničáři mohli narazit i mnohem později, protože silnice II. tříd ze zákona musejí kontrolovat co čtrnáct dní, cesty III. tříd dokonce jen jednou měsíčně.

„Nejhorší místa opravujeme i během zimy studenou obalovanou směsí, která se dá používat i za horšího počasí, má ale menší výdrž. Navíc je asi pětkrát dražší než teplá směs," nastiňuje ještě náměstek Novák důvod, proč se během zimy „látají" díry na cestách jen někde a k tomu hodně provizorně.

Kromě oprav výtluků chystá Moravskoslezský kraj i souvislejší opravy cest. Na tyto účely má nyní připraveno 144 milionů korun, což je stejná částka jako loni. Nejprve silničáři vyrazí na opravy těch komunikací, které jsou ve velmi špatném až havarijním stavu.

„Z těchto peněz opravíme silnice v nejhorším stavu. Aby se dostalo i na ty další, potřebovali bychom dalších 180 milionů. Letos si se získáváním peněz na opravy cest můžeme ještě pomoci z evropských zdrojů, v příštích letech ale bude situace ještě horší," míní hejtman kraje Miroslav Novák.

Které cesty se budou nejdříve opravovat?

Frýdek-Místek



Silnice III/4862 Měrkovice



Silnice III/4845 Sviadnov -Staříč

Nový Jičín



Silnice III/05716 Hostašovice



Silnice III/46433 Libhošť - průtah

Opava



Silnice II/469 a III/4695 Hlučín - Darkovičky



Silnice III/III/4653 a III/4654 Kyjovice - Zbyslavice

Ostrava



Silnice III/4787 Ostava-Zábřeh, ulice Výškovická



Silnice III/4654 Zbyslavice - Kyjovice

Bruntál



Silnice III/4456 Sovinec



Silnice III/4521 Krásné Loučky

Karviná



Silnice III/4739 Dolní Datyně



Silnice III/4734 Kaňovice - Bruzovice