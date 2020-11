Na komentovanou prohlídku nádraží těžko najdete někoho povolanějšího. Miroslav Hrabal zná železnici jak své boty. Na nádraží bydlel desítky let. Správa železnic zdůvodnila částečnou nebo úplnou demolici nevyužitých nádražních budov na trati Bruntál - Olomouc tím, že jsou ve špatném technickém stavu. Poslanec parlamentu a předseda KDU-ČSL Marian Jurečka si chtěl prohlédnout nádraží v Domašově nad Bystřicí, které je údajně ve špatném technickém stavu. Miroslav Hrabal sehnal klíče a ochotně se ujal role průvodce.

„Oficiální verze říká, že nevyužitá nádraží ohrožuje havarijní stav, a proto je nutná demolice. Takže se půjdeme přesvědčit dovnitř jak to tam vypadá. Včera pršelo celý den, tak aspoň uvidíme, v jakém stavu je střecha a jak moc tam zatéká,“ zahájil komentovanou prohlídku Ivo Dokoupil, který založil iniciativu Zachraňme nádraží na trati Olomouc – Bruntál.

Teď je tu akorát binec

„Tady v tom dolním bytě bydleli Svobodovi a navrchu bydlel pan Kolesák. Teď je tu akorát binec. Všimněte si ale, že natečeno tu nikde není. A to u nás v Domašově pršelo opravdu pořádně a dlouho,“ komentoval stav podkrovních prostor nádraží Miroslav Hrabal. Podle něj by stačilo udělat v uvolněných nádražních bytech základní údržbu a jednoduché úpravy, a nájemníci by se sem jistě rádi vrátili. Ti, které osobně znal, byli s bydlením na nádraží spokojeni.

Tady na půdě byla nocležna pro dojíždějící výpravčí a taková klubovna místní odborářské organizace ROH. Vedle byl sklad. Měli tam náhradní lampy a podobně,“ doplnil Miroslav Hrabal.

Kam až jeho paměť sahá, na nádraží v Domašově pořád nepřetržitě někdo bydlel. Jeden z bytů má dokonce nová plastová okna. To je ten, který byl obsazený nejdéle. Uvolnil se až letos.

„Bydlela tam paní, co tady na nádraží sloužila jako výpravčí, a pán, který dělal výpravčího v Moravském Berouně. Asi před rokem dostali oznámení, že se musí vystěhovat, protože nádraží se má bourat. Nerozumím proč to hned zbourat. Střecha je krásná a jak sami vidíte, nikde nezatéká. Je tu sice jedna začouzená místnost, co má místo oken desky, ale to není nic vážného. Jednou při zatápění zkusili nalít do kotle hořlavinu a nezvládli to. Hned se to zas uhasilo. Taková drobná nehoda, která na statiku nebo funkčnost budovy asi nemá žádný vliv,“ uzavřel komentovanou prohlídku nádraží Miroslav Hrabal.