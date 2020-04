Poslední březnový víkend vylákal z domů mnoho lidí a nemálo se jich vydalo také do Štramberku na hrad Trúba. V době, kdy platí nařízení vlády kvůli omezení rozšiřování koronaviru Covid-19, vedení města Štramberku se starostkou Andreou Hlávkovou tuto situaci vyhodnotilo jako rizikovou.

„Rozhodli jsme se uzavřít nádvoří, takže brána při vstupu na něj bude uzavřena. Informaci o tom se návštěvníci dozvědí již dole u schodiště z náměstí. Uzavřen bude rovněž vstup na nádvoří ze zadní strany,“ sdělila pro Novojičínský deník Andrea Hlávková s tím, že vstupy by měly být uzavřené až do ukončení ochranných opatření vyhlášených vládou.

Díky uvedenému opatření mohlo město předat areál hradu již 3. dubna vybrané firmě, která tak mohla v předstihu zahájit plánované opravy věže hradu Trúba.

„Budou pracovat na ochozu, prováděné budou také vnitřní práce na schodišti. Firma pak přejde na venkovní práce, což už by ale při případném otevření hradu nemělo vadit. „Takže červen, červenec a srpen by mohlo být otevřeno a v září se hrad opět uzavře,“ pokračovala Andrea Hlávková. Ukončení stavby je plánováno do konce měsíce listopadu letošního roku.