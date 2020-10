Už tak špatnou náladu lidem v těchto dnech zhoršuje i deštivé počasí, zaměstnávající hasiče i znepokojené obyvatele ohrožených míst.

V Děhylově bude řeka Opava kulminovat pravděpodobně během zítra, ve čtvrtek 15. října. Lokální záplavy hrozí v případě přetrvávajícího deště v Držkovicích, Vávrovicích a Kravařích – Dvořisku.

"Situaci monitorujeme už od noci. Hladina řeky je podle našeho čidla na třetím stupni. Už byla uzavřena komunikace vedoucí přes Dvořisko," řekla starostka města Monika Brzesková.

Dodala, že s hasiči a policisty vedení města obešlo všechny obyvatele ohrožené části. "Všem jsme nabízeli evakuaci. Musíme zjistit, kolik lidí by tuto možnost využilo," řekla. Dodala, že s evakuací pomohou hasiči. Místní můžou hasiče využít i při stěhování nábytku a dalších věcí z nižších pater svých domovů do vyšších.

Podle starostky lze očekávat, že zájem o evakuaci bude malý. "Vycházíme z toho, jak to bylo v minulosti. Obcházíme ale všechny. Zjistíme situaci a všem předáme kontakty na povodňovou linku, kterou jsme zřídili," řekla.

Situaci v Kravařích sleduje i Povodí Odry. "Dvořisko je lokalita, kde vylití hrozí pravidelně. Nyní na řece Opavě máme třetí povodňový stupeň v Držkovicích, v Opavě a v Děhylově. Předpokládáme, že hladina řeky v Kravařích bude vinou dotoku od Opavy ještě mírně stoupat," řekla mluvčí povodí Šárka Vlčková.

Průtok řeky Moravice mírní až na jednoletou vodu přehrady Slezská Harta a Kružberk. „Větší problémy nastávají u menších toků. Pokud bude podle prognóz déšť přece jen ustávat, nejsou na Opavsku horší situace už očekávané,“ míní mluvčí Povodí Odry Šárka Vlčková.

Zdroj: Čtenář Deníku

V areálu opavské Slezské nemocnice se vyvrátil mohutný javor u infekčního oddělení, který se vlivem nepříznivého počasí vyvrátil a mírně poškodil střechu budovu nemocniční školky. Statika objektu by neměla být porušená a podle prvotního zjištění do něj nezatéká. Pád stromu se naštěstí obešel bez zranění lidí. Přes sto let rostl na svém místě a jeho zdravý vzhled tuto možnost neavizoval.

Vydatný a vytrvalý déšť zaměstnává v regionu především profesionální i dobrovolné hasičské jednotky, zapojené hlavně do čerpání vody ze sklepů.

„Nejvíc zasažené jsou okresy Nový Jičín a Opava, kde hasiči například ve Štítině preventivně stavějí hráze pytlů s pískem pro usměrnění přitékající vody,“ uvád již ve středu dopoledne zastupující tiskový mluvčí Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje Jakub Kozák.