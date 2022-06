Zdejší obyvatelé sice netuší, kdo maketu policisty zajistil, byli však za tento krok vděční. „Je to super. Mnoho řidičů čtyřicítku nedodržuje. Je to tu hodně riskantní. Možná je to donutí zpomalit,“ uvedl tento týden Pavel Holoubek z Martinova.

Podporu vyjádřila i starostka obvodu Jolana Kavalková. Ta sice zřejmě ví, kdo za vším stojí, o jménech ale hovořit nechtěla. „Bylo jich více. Někde prostě figurínu sehnali,“ uvedla Kavalková s tím, že možná šlo o reakci na neúspěšnou snahu obvodu zajistit v ulici úsekové měření rychlosti, které již několik let funguje v nedalekých Třebovicích. Třebovice jsou jediný ostravský obvod, kde tento typ měření probíhá. V řadě okolních obcí jde přitom o běžnou záležitost.

Prý to nejde

„Víme, že i další obvody uvažují o úsekovém měření, ale bylo nám řečeno, že to prý zatím není možné. Tak chlapi sehnali maketu policisty. A už se to projevilo. Když stojím u okna radnice, tak vidím, jak auta zpomalují. Má to účinek,“ dodala tento týden Kavalková, jež zdůraznila, že výjezdy z domů jsou často přímo do silnice. „Vznikají tu rizikové situace. Omezení rychlosti a její dodržování je u nás nutností,“ řekla starostka.

Spokojenost s policejní figurínou neskrývala ani obyvatelka Martinova Michaela Sonnenscheinová. „Bydlí se tu moc hezky. Hodně se tu udělalo. Trápí nás však situace v Martinovské ulici. Auta zde rychlost moc nerespektují. Hned kousek je mateřská škola,“ uvedla místní obyvatelka.

V pravidelných intervalech vyráží do Martinovské ulice městská policie, která zde měří rychlost. V daném úseku jsou směrem na Martinov i semafory, na nichž naskočí zelená pouze tehdy, pokud řidič jede předepsanou rychlostí.

Zmizela

Pořízení makety policisty není vůbec levná záležitost. Podle internetových vyhledávačů přijde shodný typ, jaký se objevil v Martinově, na téměř devět tisíc korun. Použití slova OBJEVIL – tedy minulého času – je na místě. Během týdne totiž maketa policisty zmizela. Zda ji někdo ukradl, případně šlo o něco jiného, není jasné…