Vedoucí kopřivnického kina Alena Kladivová pro Deník uvedla, že nic mimořádného nepřipravilo ani kino. „Město k tomu nic speciálního nedělalo, všechno se chystá na příští rok. Kvůli omezením a měnícím se nařízením jsme nevěděli, jestli promítání máme nějak řešit i s delegací. Takže nic nebylo,“ vysvětlila Alena Kladivová, proč se nejslavnějšímu rodákovi nevěnovala extra pozornost.

Film režiséra Davida Ondříčka o Emilu Zátopkovi promítali v kopřivnickém kině od čtvrtka 26. srpna do neděle 29. srpna, nejbližší další promítací dny filmu Zátopek jsou v Kopřivnici v sobotu 4. září a o den později.

Do konce září budou v kopřivnickém kině promítat Zátopka celkem v osmi dnech. „Ty první čtyři dny promítání bylo plno. Možná byla volná tak dvě místečka. Osobně se mi film hodně líbil a co jsem lidi slyšela, tak ho chválili. Při promítání bylo v sále hrobové ticho, lidi si to užívali, a po jednom promítání tady diváci dokonce tleskali. Takže to pro ně asi musel být dobrý zážitek,“ doplnila Alena Kladivová.

V příštím roce, 19. září, uplyne přesně sto let od chvíle, kdy se Emil Zátopek v Kopřivnici narodil. Právě na ten den chystá Kopřivnice velké připomenutí slavného rodáka, jehož součástí má být také odhalení nové bronzové sochy slavného běžce v centru města. Autorem sochy je akademický sochař Jaromír Brož, autor známé sochy Emila Zátopka v Olympijském muzeu ve švýcarském Lausanne. Socha v Kopřivnici se jí trochu bude podobat.

Emila Zátopka v Kopřivnici připomíná také památník před Technickým muzeem Tatra, ke kterému každoročně v září položila kytici Dana Zátopková.Zdroj: archiv Deníku

Emila Zátopka v Kopřivnici již připomíná pamětní deska umístěná v roce 2014 na jeho rodném domě, expozice v Technickém muzeu Tatra a památník před muzeem z roku 2002, ke kterému vždy v září pokládala kytici Zátopkova na den stejně stará manželka Dana. Přijížděla každoročně do Kopřivnice, aby tam odstartovala Běh rodným krajem Emila Zátopka, jenž se běží vždy v zářijovou sobotu s nejbližším datem k datu narození Emila a Dany Zátopkových.