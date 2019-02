Společnost v objektu, kde jsou uloženy barely s nebezpečnými odpady, začala pracovat minulou středu. "Monitorujeme a inventarizujeme převzatý odpad. V současné době odebíráme vzorky a na základě těch vzorků děláme základní diagnostiku, co to tam je," uvedl Šimek.

Podle něj zatím ještě nezačne odvoz odpadu, který zůstává na místě. Podle něj dosud není detailně určeno, jak s odpadem nakládat. Město původně hovořilo o tom, že odpad bude převezen a uskladněn v zabezpečených skladech nebezpečných odpadů ve Starém Městě u Uherského Hradiště. Podle Šimka je ale variant víc. Nejvhodnější způsob se vybere až na základě výsledků vzorkování, což je podle Šimka pro firmu teď nejdůležitější úkol.

"Oproti původním předpokladům se ukázalo, že tam toho je o něco více, než se předpokládalo a je tam i více druhů toho odpadu," řekl Šimek. Přesné množství ale stále není zřejmé. "To je zatím předčasné. Ukazuje se, že počet kusů obalů je větší, než se předpokládalo. Některé z nich jsou menší, takže tam může být větší počet menších sudů," podotkl Šimek.

Odpad od více zdrojů

Osobně se domnívá, že dovezený odpad nepochází z jednoho zdroje. "Je to ode mě odvážné komentovat teď, ale nemyslím si, že by šlo vyloženě o odpad z jedné konkrétní výroby. Ta škála odpadů je tak široká, že to neukazuje prstem na jednoho původce odpadů. Je tam skutečně velké množství typů jednotlivých látek," uvedl Šimek. Podle něj je nejvíc problematický způsob, jakým byly barely uloženy, ne jejich kvalita. "Skládáme to tak, aby žádné nebezpečí úniku nebo kontaminace nehrozilo."

Do skladu odpad pravděpodobně navezla polská firma a kromě skladovací haly ve Starém Městě ho uložila také v objektu v Bohumíně na Karvinsku. V Bohumíně, kde by mělo být okolo 150.000 litrů, město očekává, že se o odpad postará nájemce skladovacích prostor.