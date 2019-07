Jeho výroky a názory během letních prázdnin rozhodně nezapadnou. Primátor Ostravy Tomáš Macura během svého rozhovoru pro Reflex.cz v minulém týdnu potvrdil, že patří k největším stranickým oponentům a kritikům premiéra a šéfa hnutí ANO Andreje Babiše.

Protivládní demonstrace nebere na lehkou váhu a premiérovi doporučil, aby s lidmi vedl dialog. „Já komunikuji i s lidmi, kteří mají opačné názory. Uvnitř hnutí se snažím být konstruktivně kritický. Rozhodně nebudu ten, který by premiéra podrazil,“ uvedl Macura.

Dění na protivládních demonstracích pozorně sledoval. „Na jedné straně to byl dobrý pohled, protože se ukázalo, že společnost není apatická. Lidé jsou připraveni vyslovit svůj názor,“ řekl ostravský primátor.

Druhý pohled pro něj i celé hnutí ANO už tak pozitivní nebyl. „Svým způsobem se totiž protestuje i proti mně. S těmi lidmi je třeba vést dialog. V tom se s premiérem hodně lišíme. Předpokládám ale, že se o situaci budeme bavit na nejbližším předsednictvu,“ zdůraznil Macura.

Vnitrostranická diskuse o dění v ulicích měst je podle něj důležitá. „Není to anonymní dav. Na demonstrace v Ostravě chodí lidé, které osobně znám. V minulosti chodili na mé mítinky. To mě samozřejmě štve a trápí.“

Tomáš Macura se vyjádřil kriticky i ke kampani před evropskými volbami. „S programem jsem nesouhlasil. Při schvalování jsem se zdržel hlasování. Za mě nebyl program moc šťastný, neměli bychom totiž stavět mezi EU a nás hranice. Asi tam byla v dané chvíli snaha oslovit jiné voliče,“ ohlédl se k poslední kampani primátor Ostravy.

Naznačil, že stranický politický marketing premiéra i celého hnutí občas překračuje rozumnou míru. „Tíží mě, že se mění typický volič hnutí ANO. Už to není progresivně uvažující představitel střední třídy, který přemýšlí nad tím, co bude se zemí za deset, dvacet a třicet let. Nyní to jsou starší levicově orientovaní občané. Neříkám, že to jsou horší voliči, ale jsou prostě jiní než v minulosti.“

Potvrdil, že uvnitř hnutí ANO má premiér velkou podporu. „Dneska ještě zcela jistě nenazrála doba na změnu,“ zdůraznil Macura. Zároveň ale taky řekl, že hnutí by mělo být minimálně připraveno na změnu. Sám nevidí problém, že by se našel vhodný kandidát. „Uvnitř hnutí je pár lidí, kteří by funkci mohli převzít. Ale není to tak, že by dnes měl někdo stát za panem Babišem, aby ho mohl za pět minut nahradit,“ upozornil Macura.

V rozhovoru pro Reflex.cz také potvrdil, že po vypršení druhého volebního období v politice skončí. „Původně jsem do politiky šel s tím, že čtyři roky budou stačit. Ale věci šly pomaleji, než jsem předpokládal, proto jsem se rozhodl jít i do druhého volebního období.“ Možnost vstupu do celostátní politiky, o čemž média v minulosti hodně spekulovala, kategoricky vyloučil. „To si nedovedu představit,“ řekl doslova.

Nevyloučil dokonce ani to, že by v politice skončil ještě dříve než za tři a půl roku, kdy mu vyprší primátorský mandát. To by nastalo ve chvíli, kdy by hnutí programově nebo názorově překročilo pomyslné hranice. „Úplně v názorovém souladu s tím, co se děje ve sněmově, nejsem. Ale připouštím, že některé mediální výstupy nemusí být úplně přesné. Proto si počkám až na diskusi na předsednictvu. Určitě mě bude zajímat řešení vládní roztržky i situace ohledně změny ministrů a dohody s Hradem,“ dodal Macura. A za zcela nepřijatelné pro něj označil vládní spolupráci s SPD.